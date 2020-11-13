Huawei P Smart 2021 fiyatı ne kadar, Huawei P Smart 2021 özellikleri ile neler sunuyor? Birçok kullanıcı bu soruların cevabını arıyor. Huawei'nin yeni nesil orta segment akıllı telefonu Huawei P Smart 2021, geçtiğimiz eylül ayında yapılan tanıtım ile kamuoyunun beğenisine sunulmuştu. Türkiye fiyatı da belli olan Huawei P Smart 2021 özellikleri ile de dikkat çekiyor. Son olarak Huawei P Smart 2021 reklamı ülkemizde yayınlandı ve bu durum ülkemizdeki kullanıcıların arama motorlarında araştırma yapmasına neden oldu. İşte Huawei P Smart 2021 özellikleri ve fiyatına dair bilinenler.

HUAWEİ P SMART 2021 ÖZELLİKLERİ

Huawei P Smart 2021 özellikleri arasında 6,67 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde LCD bir ekran var. Bu ekran yukarıda da bahsettiğimiz üzere nokta çentikli. Bu çentikte telefonun 8 MP çözünürlüğündeki ön kamerası yer alıyor.

HUAWEİ P SMART 2021 TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Huawei P Smart 2021'in kalbinde ise Kirin 710A işlemcisi, 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Tabi MicroSD kart desteği sayesinde depolama alanı artırılabiliyor. Son olarak P Smart 2021'in pilinin 5000 mAh değerinde olduğunu belirtelim. 5000 mAh gücündeki pil, 22,5W SuperCharge desteğine de sahip.