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Huawei P Smart S Türkiye'de satışa çıktı! İşte Huawei P Smart S'in fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 20.08.2020 15:19 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei P Smart S'i Türkiye'deki tüketicilerin beğenisine sundu. Huawei'nin yeni nesil Android telefonu, kamera kurulumuyla ve batarya gücüyle öne çıkıyor. Peki Huawei P Smart S özellikleri neler? Huawei P Smart S fiyatı ne kadar?

Huawei P Smart S Türkiye'de satışa çıktı! İşte Huawei P Smart S'in fiyatı

Huawei bildiğiniz üzere Mate 40 serisi için kollarını sıvamış durumda. Ancak firma bir yandan daha alt segmentlere konumlandırdığı akıllı telefonların da satışıyla yakından ilgileniyor ve onları birer birer satışa sunuyor. Bu anlamda Türkiye'de satışa sunulan yeni Huawei telefonu ise Huawei P Smart S oldu.

HUAWEİ P SMART S ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Huawei P Smart S'in fiyatına geçmeden önce biraz özelliklerinden bahsetmek gerek. Huawei'nin orta seviye akıllı telefonunda 6,3 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran tıpkı Huawei P30 Pro'da olduğu gibi damla çentikli bir yapıda. Telefonun damla çentiğinde ise 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var. Telefonun ön kamerası yapay zeka desteğine sahip.

Huawei P Smart S özellikleri ve fiyatı

Huawei P Smart S'in özellikleri henüz bitmiş değil. Telefonun kalbinde Huawei üretimi Kirin 710F işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Huawei P Smart S'in parmak izi okuyucusu ise ekranının altında bulunuyor. Huawei P Smart S gücünü ise 10W hızlı şarj destekli 4000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.

Huawei P Smart S kameraları

P Smart S'in kameralarına gelelim. Telefonun kamera kurulumuyla öne çıktığını söylemiştik. Zira, telefonun arka kameraları sırasıyla 48 MP ana kamera + 8 MP ultra geniş açılı kamera + 2 MP derinlik sensörü görev yapıyor.

HUAWEİ P SMART S FİYATI

Huawei P Smart S'in fiyatı 3199 TL olarak açıklandı. Android 10 tabanlı Huawei EMUI 10.1 arayüzüyle kutusundan çıkan HMS (Huawei Mobil Servisleri) destekli telefon halihazırda birçok satış sitesinden ve Huawei Online mağaza üzerinden satın alınabiliyor.

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