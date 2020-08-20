Huawei P Smart S Türkiye'de satışa çıktı! İşte Huawei P Smart S'in fiyatı

Huawei bildiğiniz üzere Mate 40 serisi için kollarını sıvamış durumda. Ancak firma bir yandan daha alt segmentlere konumlandırdığı akıllı telefonların da satışıyla yakından ilgileniyor ve onları birer birer satışa sunuyor. Bu anlamda Türkiye'de satışa sunulan yeni Huawei telefonu ise Huawei P Smart S oldu.

HUAWEİ P SMART S ÖZELLİKLERİ İLE NELER SUNUYOR?

Huawei P Smart S'in fiyatına geçmeden önce biraz özelliklerinden bahsetmek gerek. Huawei'nin orta seviye akıllı telefonunda 6,3 inç büyüklüğünde Full HD+ çözünürlüğünde OLED bir ekran bulunuyor. Bu ekran tıpkı Huawei P30 Pro'da olduğu gibi damla çentikli bir yapıda. Telefonun damla çentiğinde ise 16 MP çözünürlüğünde bir ön kamera var. Telefonun ön kamerası yapay zeka desteğine sahip.

Huawei P Smart S'in özellikleri henüz bitmiş değil. Telefonun kalbinde Huawei üretimi Kirin 710F işlemcisi yer alıyor. Bu işlemciye 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Huawei P Smart S'in parmak izi okuyucusu ise ekranının altında bulunuyor. Huawei P Smart S gücünü ise 10W hızlı şarj destekli 4000 mAh değerindeki bataryasından karşılıyor.