Huawei P40 fiyatı ile korkutacak

Huawei P40 kamera konusunda oldukça iddialı geliyor. 5 adet arka kameraya sahip olacak olan Huawei P40’ın ana kamerası 52MP büyüklüğünde olacak ve 1/1.28 inç boyutunda ve 1,22 μm’lik IMX700 CMOS sensörle birlikte gelecek. Bu iki kameranın dışında ultra geniş açılı bir kamera, 10x optik zoom özelliğinde periskop, 3x telefoto ve derinlik algılama görevi için ToF sensoru bulunuyor.

HUAWEİ P40 FİYATI SIZDIRILDI

Telefonun tanıtılmasına 2 haftadan kısa süre kaldı. Ancak gün geçtikçe yeni bir bilgi sızdırılıyor. Yunanistan’dan gelen bir haberde telefonun iki farklı depolama alanına ve RAM seçeneğine sahip olacağı bununla birlikte telefonun 8GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip olan versiyonunun 849 euro fiyat etiketine sahip olacağı yer aldı. 256 GB depolama alanına sahip P40 Pro’nun fiyatının ise 1139 euro olacağı bilgisi sızdırıldı.

Çinli bir haber sitesinde ise cihazın 8GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip versiyonunun 999 euro olacağı sızdırıldı. P40 Pro ise 1249 Euro fiyattan satılacak. ABD’nin Huawei’ye ambargo koyduğu biliniyor. Bu yüzden P40 serisinde Google uygulamaları yer almayacak. Bu nedenle telefonun fiyat politikası oldukça merak ediliyordu. Bu fiyatlar doğru ise Google desteği olmayan bir telefon için hiç mantıklı gözükmüyor.