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Huawei P40 hakkında ilk ipucu: Huawei P40 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 27.02.2020 11:39 | Son Güncelleme

Huawei, Huawei P40 serisini tanıtmadan Huawei P40 Lite'ın tanıtımını yaptı. Huawei'nin yeni nesil akıllı telefonu Huawei P40 Lite, fiyatıyla oldukça iddialı. Peki Huawei P40 özellikleri neler? Huawei P40 fiyatı ne kadar?

Huawei P40 hakkında ilk ipucu: Huawei P40 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei P40 serisini 27 Mart tarihinde özel bir etkinlik ile tanıtacak. Fakat bu Huawei'nin o tarihe kadar bekleyeceği anlamına gelmiyor. Wi-Fi 6+ teknolojisine ve beşli arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen yeni P40 serisinin üyesi Huawei P40 Lite daha 23 Mart gelmeden tanıtıldı ve bizlere Huawei P40 serisi hakkında ilk ipuçlarını verdi.

HUAWEİ P40 LİTE ÖZELLİKLERİ

Huawei P40 Lite'ın özellikleri arasında işlemci önemli bir detay. Zira, Huawei P40 Lite orta seviye bir işlemci olan Kirin 810'dan gücünü alıyor. Bu işlemciye 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Huawei P40'ın ekranı ise 6,4 inç büyüklüğünde ve Super AMOLED olan ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor.

Huawei P40 Lite özellikleri

Huawei akıllı telefonların en dikkat çeken tarafı şüphesiz kameraları oluyor. Huawei P40 Lite da kameralarıyla öne çıkıyor. Huawei P40 Lite'ın arka tarafında 4 arka kamera yer alıyor. Bu kameralardan ilki ve en büyüğü f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 MP çözünürlüğünde. Diğer kameralar ise 8 MP 120 derece geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP 3D derinlik sensörü olarak görev yapıyor. 48 MP'lik ana kameranın süper gece moduna ve Yapay zeka destekli video editörü gibi özelliklere de sahip olduğunu ekleyelim. Telefonun ön kamerası ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve 16 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmeye imkan sağlıyor. Tüm donanımını çalıştırabilmek için gereken gücünü ise 4.200 mAh'lik bataryasından sağlayan Huawei markalı akıllı telefon, şirketin iddiasına göre 40W süper şarj teknolojisine de sahip. Bu sayede 30 dakikalık şarj ile bataryasının yüzde 70'inin doldurabiliyor.

HUAWEİ P40 LİTE FİYATI

Huawei P40 Lite fiyatı ile de oldukça iddialı. Zira, Android 10 destekli EMUI 10 arayüzü ile gelecek olan akıllı telefon 299 eurodan satışa sunulacak. Fakat bu bu fiyata Huawei'nin hediyeleri de dahil. Zira, Huawei telefonu satın alan kişilere Freebuds kablosuz kulaklık ve ekran koruyucu da hediye edecek. Bu anlamda fiyatın oldukça uygun olduğu söylenebilir.

Huawei P40 Lite Teknik Özellikler

  • Kirin 810 işlemci
  • 6,4 inç büyüklüğünde Full HD+ Super AMOLED ekran
  • 6 GB RAM
  • 128 GB dahili depolama
  • 48 MP ana + 8 MP geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP derinlik sensörü a
  • 16 MP ön kamera
  • Android 10 destekli EMUI 10
  • Wi-Fi 5, Bluetooth 5.0 LE, USB-C desteği
  • 40 W hızlı şarj destekli 4.200 mAh batarya


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