Huawei P40 hakkında ilk ipucu: Huawei P40 Lite tanıtıldı! İşte özellikleri, fiyatı

Huawei P40 serisini 27 Mart tarihinde özel bir etkinlik ile tanıtacak. Fakat bu Huawei'nin o tarihe kadar bekleyeceği anlamına gelmiyor. Wi-Fi 6+ teknolojisine ve beşli arka kamera kurulumuna sahip olması beklenen yeni P40 serisinin üyesi Huawei P40 Lite daha 23 Mart gelmeden tanıtıldı ve bizlere Huawei P40 serisi hakkında ilk ipuçlarını verdi.

HUAWEİ P40 LİTE ÖZELLİKLERİ

Huawei P40 Lite'ın özellikleri arasında işlemci önemli bir detay. Zira, Huawei P40 Lite orta seviye bir işlemci olan Kirin 810'dan gücünü alıyor. Bu işlemciye 6GB RAM ve 128GB dahili depolama alanı eşlik ediyor. Huawei P40'ın ekranı ise 6,4 inç büyüklüğünde ve Super AMOLED olan ekran Full HD+ çözünürlük sunuyor.

Huawei akıllı telefonların en dikkat çeken tarafı şüphesiz kameraları oluyor. Huawei P40 Lite da kameralarıyla öne çıkıyor. Huawei P40 Lite'ın arka tarafında 4 arka kamera yer alıyor. Bu kameralardan ilki ve en büyüğü f/1.8 diyafram açıklığına sahip 48 MP çözünürlüğünde. Diğer kameralar ise 8 MP 120 derece geniş açılı + 2 MP makro + 2 MP 3D derinlik sensörü olarak görev yapıyor. 48 MP'lik ana kameranın süper gece moduna ve Yapay zeka destekli video editörü gibi özelliklere de sahip olduğunu ekleyelim. Telefonun ön kamerası ise f/2.0 diyafram açıklığına sahip ve 16 MP çözünürlüğünde selfie'ler çekmeye imkan sağlıyor. Tüm donanımını çalıştırabilmek için gereken gücünü ise 4.200 mAh'lik bataryasından sağlayan Huawei markalı akıllı telefon, şirketin iddiasına göre 40W süper şarj teknolojisine de sahip. Bu sayede 30 dakikalık şarj ile bataryasının yüzde 70'inin doldurabiliyor.