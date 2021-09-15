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Huawei P50 global versiyonu iddialı geliyor

15.09.2021 09:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Google servislerine erişimi kaybeden bu marka piyasaya sürdüğü modellerde son derece sağlam ürünler ortaya koydu. Özellikle P50 serisi gerçekten de iyi bir kullanım deneyimi oluşturacak gibi görünüyor.

Huawei P50 global versiyonu iddialı geliyor

Bahsi geçen serinin global versiyonu ise yakında tüm dünyada tanıtılacak. Global versiyonun tanıtımı ile ilgili tarih Huawei tarafından paylaşıldı ve hayranları beklemeye başladı. Haziran ayında tanıtımı yapılan P50 serisi yeni amiral gemisi olarak biliniyor.

Ortaya çıkan son detaylara göre Huawei 21 Ekim 2021 tarihinde ürün tanıtımlarını yapacak. Bu ürün tanıtımlarında elbette en gözde ürün P50 ailesi olacak. Ayrıca başka amiral gemisi tanıtımlarının yapılmayacağını da baştan belirtelim.

Normal şartlarda Huawei çoklu amiral gemisi tanıtımı yapıyordu. Böylece herhangi bir amiral gemisi çok beğenilmezse diğerleri beğeniliyordu. Şimdi ise Google servislerinin olmaması ve küresel çapta düşüş aşaması onun bu tür aktiviteler yapmasını engelliyor. P50 serisi ile birlikte Mate serisinin geleceğini de belirtmiş olalım.

Huawei P50 global versiyonu için heyecan dorukta. Tüm bunlara ek olarak Nova 9 modeli yine tanıtılacak ürünler içerisinde yer alıyor. 6,57 inç boyutunda OLED bir ekrana sahip olan bu cihaz Snapdragon 778G işlemci ile hizmet verecek. Huawei tarafından geliştirilen bu cihazların 5G bulundurmayacağı ifade ediliyor. Böylece bağlantı noktasında şirketin yeni cihazları bir miktar geri planda kalacak.

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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon Huawei
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