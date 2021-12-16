Huawei P50 Pocket'ın fotoğrafları internete düştü, tasarımı ile ilgili bilinmeyen kalmadı!

Huawei P50 Pocket'ı 23 Aralık'ta tanıtacak. Artık bunu kesin olarak biliyoruz. Ayrıca yapılan sızıntılar ve bulunulan öngörüler doğruysa Huawei P50 Pocket, Çinli teknoloji devinin üreteceği ilk dikey katlanabilir telefon olacak. Huawei geçtiğimiz günlerde Huawei P50 Pocket'ın bazı resmi görüntülerini yayınlamıştı. Ancak şimdi P50 Pocket'ın yeni fotoğrafları Harper's Bazaar aracılığıyla internete düştü.

HUAWEI P50 POCKET TASARIM DETAYLARIYLA GÖRÜNDÜ

Dünyaca ünlü moda dergisi Harper's Bazaar, Weibo hesabı üzerinden Huawei P50 Pocket'ın fotoğraflarını yayınladı. Dikey bir şekilde katlanabilir telefon fotoğraflarda Çinli aktris ve şarkıcı Guan Xiaotong'un elinde yer aldı.

İKİ HALKASI VAR

P50 Pocket'ın yeni görüntüleri, telefonun iki halkaya sahip olduğunu ortaya çıkardı. İlk halkanın üç kameraya ve tek bir LED flaş'a ev sahipliği yaptığı, ikinci halkanın ise Always On Display (AOD), bildirimler ve selfie'ler için kullanılabilecek küçük bir ekrandan oluştuğu görülüyor.

HUAWEI P50 POCKET'IN ÖZELLİKLERİ NASIL OLACAK?

Huawei P50 Pocket'ın tasarımını artık biliyor olsak da özellikleri konusunda hala kesin bilgilere sahip değiliz. Ancak 5G modemi olmayan bir Snapdragon 888 işlemcinin telefonda yer alması bekleniyor. Arka kamera kurulumunun ana kamera + ultra geniş açılı kamera + derinlik sensörü kombinasyonundan oluşması muhtemel görünürken, katlanabilir ekranın BOE imzası taşımasına da ihtimal veriliyor.



