Huawei PC sektörüne ısınmaya başladı

Teknoloji sektörünün önemli isimlerinden biri olan Huawei, mobil pazarda yaşadığı sıkıntıları atlatabilmek adına, rol değişimine başvurdu. Çinli şirket son dönemde PC pazarına ağırlık vererek, bu sektördeki payını önemli ölçüde arttırdı.

HUAWEİ'DEN AÇIKLAMA

Huawei, MateBook serisi ile kısa sürede dikkat çeken bir başarıya imza attı. Konu ile ilgili yapılan geniş kapsamlı açıklamada şu satırlar yer aldı:

''*Huawei, MateBook Serisi’ni yaratmasını sağlayan PC sektöründeki 5 yıllık gelişimin sonucu olarak, Türkiye’nin de dahil olduğu Orta Doğu Avrupa ve İskandinav Bölgesi dizüstü bilgisayar pazarı sevkiyat hacminde yıldan yıla yüzde 715,69 oranında büyüme elde etti. 8 uluslararası ödüle layık görülen Huawei MateBook Serisi, geçen yıl PC sektörünün büyümesinde de büyük pay sahibi oldu.

Pandemi hala devam ederken, geleneksel PC’ler bir kez daha talep gören ürünler haline geldi. Canalys araştırmalarına göre, küresel bilgisayar pazarı 2021’de yüzde 8 büyüyecek ve dizüstü bilgisayarlar bu büyümenin arkasındaki temel itici güç olmaya devam edecek.''

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