HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Teknoloji
  4. Huawei PC sektörüne ısınmaya başladı

Huawei PC sektörüne ısınmaya başladı

31.03.2021 09:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çinli üretici kısa süre içerisinde pazardaki payını yüzde 715 arttırarak dikkat çeken bir başarı elde etti. İşte detaylar.

Huawei PC sektörüne ısınmaya başladı

Teknoloji sektörünün önemli isimlerinden biri olan Huawei, mobil pazarda yaşadığı sıkıntıları atlatabilmek adına, rol değişimine başvurdu. Çinli şirket son dönemde PC pazarına ağırlık vererek, bu sektördeki payını önemli ölçüde arttırdı.

HUAWEİ'DEN AÇIKLAMA

Huawei, MateBook serisi ile kısa sürede dikkat çeken bir başarıya imza attı. Konu ile ilgili yapılan geniş kapsamlı açıklamada şu satırlar yer aldı:

''*Huawei, MateBook Serisi’ni yaratmasını sağlayan PC sektöründeki 5 yıllık gelişimin sonucu olarak, Türkiye’nin de dahil olduğu Orta Doğu Avrupa ve İskandinav Bölgesi dizüstü bilgisayar pazarı sevkiyat hacminde yıldan yıla yüzde 715,69 oranında büyüme elde etti. 8 uluslararası ödüle layık görülen Huawei MateBook Serisi, geçen yıl PC sektörünün büyümesinde de büyük pay sahibi oldu.

Pandemi hala devam ederken, geleneksel PC’ler bir kez daha talep gören ürünler haline geldi. Canalys araştırmalarına göre, küresel bilgisayar pazarı 2021’de yüzde 8 büyüyecek ve dizüstü bilgisayarlar bu büyümenin arkasındaki temel itici güç olmaya devam edecek.''

ABD Koronavirüs aşı pasaportu konusunda çok ciddi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladıYanardağ patladı! Kopan kaya parçaları 1 kilometre uzağa fırladı
Instagram neden çalışmıyor?Instagram neden çalışmıyor?
Kamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptüKamerayı açık unuttu, danışmanının göğsünü öptü
Anahtar Kelimeler:
Huawei
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Kabine toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı başladı

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Silahla başından vurularak hayatını kaybetmişti! Cumhuriyet Savcısı ile ilgili yürek yakan detay

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Cüneyt Özdemir NFT tweet'ini sattı! İşte fiyatı

Diğer Haberler

Oppo A54 akıllı telefonun duyurusu gerçekleşti

Duyurusu gerçekleşti! 5000 mAh pili var

Samsung yenilenebilir enerji konusunda adımlar atıyor

Samsung'tan önemli adım! Fabrikalarında da tercih ediyor

Yemek sipariş platformuna yönelik siber saldırı sonrası 'şifrelerinizi değiştirin' uyarısı

Yemek sipariş platformu saldırıya uğramıştı! Kritik uyarı

Instagram çöktü mü? Instagram neden açılmıyor?

Instagram neden çalışmıyor?

Google hakkındaki rekabet soruşturmasında sözlü savunma toplantısı yapıldı

Google soruşturmasında önemli toplantı yapıldı

Apple WWDC 2021'in tarihini resmen açıkladı! İşte verilen tarih

Apple beklenen duyuruyu yaptı! Tarih verdi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.