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Huawei Türkiye Genel Müdürü'nden Türkiye açıklaması!

12.04.2021 16:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, Türkiye ile büyüyüp ve birlikte değer yarattıklarını belirterek, gelecekte de Türkiye'ye yatırım yapmaya ve bilgi teknolojileri sektörüne katkı sağlamaya devam edeceklerini bildirdi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü'nden Türkiye açıklaması!

Şirket açıklamasına göre, Huawei Türkiye İş Ortakları Konferansı çevrim içi olarak gerçekleştirildi. Etkinlikte Huawei Türkiye yöneticileri, hem katılımcılarla görüşlerini paylaştı hem de katılımcıların sorularını yanıtladı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, "Huawei birçok zorlukla karşı karşıya kaldığı 2020'de de büyümesini sürdürdü. Huawei'nin 2020 satış geliri 136,7 milyar dolara ulaşırken, şirket yıllık bazda yüzde 3,8 büyüdü. Huawei, bu büyümeyi Türkiye'de de başarıyla sürdürdü. Huawei'nin başarısı sadece Huawei çalışanlarının çabalarına değil, iş ortaklarının büyük desteğine de bağlı." değerlendirmesinde bulundu.

TÜRKİYE'YE YATIRIM YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Huawei'nin satın alma stratejisini "değerlere dayalı, şeffaf ve veri odaklı" olarak tanımladığını aktaran Jing Li, şunları kaydetti:

"Türkiye ile büyüyor ve birlikte değer yaratıyoruz. Gelecekte de Türkiye'ye yatırım yapmaya ve bilgi teknolojileri sektörüne katkı sağlamaya devam edeceğiz. İş ortaklarımızın sağlıklı bir iş birliği ekosistemi oluşturmak için Huawei ile birlikte çalışmaya devam etmesini arzu ediyoruz. Huawei, iş ortaklarının dijital platform ve araçlarla proje yönetimi yeteneklerini geliştirmelerine, operasyonel verimliliklerini artırmalarına ve iş süreçlerini basitleştirmelerine destek olmaya devam edecek. İş ortaklarımızla birlikte yeni iş alanlarını genişletecek ve yeni iş birliği modelleri geliştireceğiz."

Huawei yöneticileri de etkinlik sırasında Huawei Türkiye Ar-Ge Merkezi'nin 700 mühendis ve araştırmacısıyla aktif olarak yazılım ve farklı bilgi teknolojileri çözümleri ürettiğini belirtti.

Şirket sözcüleri ise Ar-Ge merkezinin kalifiye iş gücünü büyüterek, uzmanlığını üniversiteler ve teknoloji şirketleriyle paylaşarak, ülkedeki bilişim ekosistemine katkı sağlamaya devam edeceğini vurguladı.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Huawei Türkiye
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