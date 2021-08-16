Huawei Watch 3 Pro incelemesi

Huawei Watch 3 Pro'nun 1.43 inç büyüklüğündeki ekranı, bir akıllı saat için büyük ve kullanışlı bir değer diyebiliriz. Firma, bu saatinde AMOLED ekran teknolojisine de yer veriyor.

Ekran 466 x 466 çözünürlük ve 1000 nite kadar parlaklık sunuyor. Ayrıca, 60Hz ekran yenileme hızından da söz edebiliriz.

Akıllı saatte ekranlar arasında geçiş yapmak için kaydırma hareketleri yapılabiliyor, saat kadranını değiştirmek için bir süre basılı tutmak yeterli oluyor. "Peki ellerimiz nemliyken de rahat bir kullanım mümkün mü?" diye soracak olursanız, deneyimlerimiz itibarıyla bu soruya “evet” cevabını verebiliriz.

Bu saat Huawei’nin Harmony OS işletim sistemiyle geliyor. Arayüz gayet hoş, kullanımı da gayet kolay ve akıcı. Sistemin kullanımına alışabilmek için sadece birkaç dakikaya ihtiyacınız var.

HUAWEI WATCH 3 PRO TEKNİK ÖZELLİKLERİ

Watch 3 Pro, bünyesinde Bluetooth 5.2, Wi-Fi 2.4GHz, NFC ve GPS gibi kablosuz bağlantı teknolojilerini barındırıyor. Yani çoğu zaman bir akıllı telefona ihtiyaç duymadan da pek çok işleminizi saat üzerinden rahatlıkla halledebilirsiniz. Örneğin, açık havada koşu yapıyorken GPS takibi de saatiniz üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Burada çift kanallı GPS takibi söz konusu, ki bu da konum ve rota doğruluğu için önemli bir faktör.

Bir diğer dikkat çeken özellik ise, Petal Haritalar uygulamasını saat üzerinden de indirip kullanabiliyorsunuz. Böylece gitmeniz gereken yere ne kadar mesafe var, hangi yönden gitmelisiniz saat ekranı üzerinden takip edebiliyorsunuz. Bu da hem pratik bir yöntem hem de size zaman kazandırıyor.

Watch 3 Pro, TruSeen 4.5+ teknolojisi sayesinde kanınızdaki oksijen oranını ölçebiliyor. Ayrıca saat üzerinden nefes egzersiz programını aktifleştirebiliyorsunuz.

OTA güncellemesinin sonrasında, ürüne cilt sıcaklığını ölçme, yani ateşinizi ölçme özelliği de gelecek.

Yine de, Huawei’nin de belirttiği gibi, bu tip ürünlerin tıbbi ürünler olmadığını önemle hatırlatmamız gerekiyor.

Watch 3 Pro; ne kadar uyudunuz, bunun ne kadarı kaliteli ve neler yapmalısınız gibi konularda size bilgiler sunabiliyor.

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