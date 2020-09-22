Huawei Watch GT 2 Pro ve Watch Fit ön siparişe sunuldu, Türkiye fiyatları belli oldu!

Huawei Geliştiriciler Konferansı'nda sadece HarmonyOS ve EMUI 11 hakkında bilgilendirme yapmadı. Çinli firma Huawei Watch GT 2 Pro ve Huawei Watch Fit adını taşıyan iki farklı akıllı saatini de etkinlikte görücüye çıkardı. Bu akıllı saatler, tanıtımın ardından geçen birkaç haftalık sürenin ardından Türkiye'de ön siparişe açıldı.
Huawei Watch GT 2 Pro ve Huawei Watch Fit'in özelliklerinden kısaca bahsedelim. Huawei Watch GT 2 Pro, 1,39 inç büyüklüğünde 454 x 454 piksel çözünürlüğünde yuvarlak OLED bir ekran ile geliyor. Saatin klasik ve spor olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. 4 GB dahili depolamaya ev sahipliği yapan Huawe Watch GT 2 Pro, bünyesinde GPS ve kablosuz şarj desteğini bir arada sunuyor. Zaten Watch GT 2 Pro'yu, Watch GT 2'den ayıran en önemli farklardan biri de bu. 455 mAh pil ile gelen Watch GT 2 Pro, aktarılan bilgilere göre 14 günlük bir kullanım sunabiliyor. Bluetooth 5.1 ile gelen Watch GT 2 Pro, sağlık konusunda da bazı yeteneklere sahip.
Watch GT 2 Pro, SpO2 ölçümü yapabiliyor. 100'den fazla egzersiz moduyla gelen akıllı saat, birçok rakibi gibi nabız ölçümü de gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Huawei Watch GT 2 Pro'nun 50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapıda olduğunu da belirtelim.
Huawei Türkiye, Huawei Watch GT 2 Pro'yu Huawei Online Mağazası üzerinden 4 Ekim'e kadar ön siparişe açtı. Huawei Watch GT 2 Pro Huawei'nin resmi mağazasında 2.299 TL'den listelendi. Tüketiciler ek 2 TL ödeyerek Huawei araç şarj cihazı + Huawei mini hoparlör ya da ek 1 TL ödeyerek akıllı saatin yanında Huawei kablosuz şarj cihazı satın alabiliyor.
Huawei Watch Fit, dikdörtgen yapısıyla ilginç bir tasarıma sahip. Huawei Watch Fit özellikleri arasında 1,64 inç büyüklüğünde 456x280 piksel çözünürlüğünde bir ekran var. Bu ekran AMOLED teknolojisine sahip. Yukarıda da bahsettiğimiz üzere Watch Fit'in ekranı dikdörtgen bir yapıda. Bu ekran daha fazla veri görüntülemeyi sağlıyor. Akıllı saat, Huawei'nin iddiasına göre 10 güne kadar batarya ömrü sunuyor. Dahili mikrofonu ve hoparlörü bulunan Watch Fit, böylece telefon görüşmesi yapmaya imkan veriyor. Fakat Huawei Watch Fit'in özelllikleri bununla da sınırlı değil.
Watch Fit tasarımının yanında stres ölçümü, uyku takibi ve adet döngüsü izleme gibi sağlık özellikleriyle ön plana çıkıyor. Her akıllı saatte olduğu gibi kalp atış hızı sensörüne ev sahipliği yapan Huawei Watch Fit, GPS desteğini de bünyesinde barındırıyor. Bu sayede egzersiz mesafesi mümkün olan en doğru şekilde ölçülebiliyor. Egzersiz demişken, Huawei yapımı yeni nesil akıllı saatin 96 adet egzersiz modu olduğunu belirtelim. Bu modların arasında koşu, yüzme ve bisiklet dahil 11 profesyonel spor modu ve 85 özel antrenman modu bulunuyor. Bunun dışında barometre de akıllı saatte yerini alıyor. Son dönemde birçok akıllı saatte gördüğümüz SPO2 ölçümü yine Huawei Watch Fit'in yeteneklerinden biri.
Huawei Watch Fit Huawei Online Mağazası üzerinden 899 TL fiyatla satın alınabiliyor. Granit siyah, yeşil nane ve sakura pembe renk seçeneklerine sahip olan Watch Fit'e ek 1 TL ödeyerek Huawei Bluetooth Tripod Selfie Stick sahibi de olunabiliyor.
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