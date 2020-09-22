Huawei Watch GT 2 Pro ve Watch Fit ön siparişe sunuldu, Türkiye fiyatları belli oldu!

Huawei Geliştiriciler Konferansı'nda sadece HarmonyOS ve EMUI 11 hakkında bilgilendirme yapmadı. Çinli firma Huawei Watch GT 2 Pro ve Huawei Watch Fit adını taşıyan iki farklı akıllı saatini de etkinlikte görücüye çıkardı. Bu akıllı saatler, tanıtımın ardından geçen birkaç haftalık sürenin ardından Türkiye'de ön siparişe açıldı.

HUAWEİ WATCH GT 2 PRO ÖZELLİKLERİ

Huawei Watch GT 2 Pro ve Huawei Watch Fit'in özelliklerinden kısaca bahsedelim. Huawei Watch GT 2 Pro, 1,39 inç büyüklüğünde 454 x 454 piksel çözünürlüğünde yuvarlak OLED bir ekran ile geliyor. Saatin klasik ve spor olmak üzere iki farklı modeli bulunuyor. 4 GB dahili depolamaya ev sahipliği yapan Huawe Watch GT 2 Pro, bünyesinde GPS ve kablosuz şarj desteğini bir arada sunuyor. Zaten Watch GT 2 Pro'yu, Watch GT 2'den ayıran en önemli farklardan biri de bu. 455 mAh pil ile gelen Watch GT 2 Pro, aktarılan bilgilere göre 14 günlük bir kullanım sunabiliyor. Bluetooth 5.1 ile gelen Watch GT 2 Pro, sağlık konusunda da bazı yeteneklere sahip.

Watch GT 2 Pro, SpO2 ölçümü yapabiliyor. 100'den fazla egzersiz moduyla gelen akıllı saat, birçok rakibi gibi nabız ölçümü de gerçekleştirebiliyor. Ayrıca Huawei Watch GT 2 Pro'nun 50 metreye kadar suya dayanıklı bir yapıda olduğunu da belirtelim.