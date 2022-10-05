Huawei'den akıllı tarım uygulamalarına çevre dostu teknolojiler

LINZ (AA) - Huawei, birçok sektörde olduğu gibi tarım alanında da verimlilik odaklı çözümler sunmak üzere iş ortaklarıyla birlikte çalışmayı sürdürüyor.

Tarım alanındaki en güncel projelerden biri, Huawei'in Avusturya'da düzenlediği "5G Akıllı Tarım Turu" etkinliğinde tanıtıldı. 5G teknolojisiyle desteklenen akıllı tarım projelerinde, insansız hava aracı servis sağlayıcısı Dronetech ile iş birliğine giden Huawei, tarım alanlarında ihtiyacın üzerinde ilaçlama yapılmasının önüne geçecek bir projenin tanıtımını gerçekleştirdi.

Huawei'nin geliştirdiği 5G tabanlı görsel iletim teknolojisi ile anında veri sağlayacak olan insansız hava araçları, tarım alanlarını gözlemleyerek sadece ihtiyaç olan alanlarda ve gerekli miktarlarda ilaçlama yapılması için gerekli veriyi sağlayacak. Geniş alanları tarayacak olan hava araçları, buradan elde edilecek büyük miktarda veriyi, gerçek zamanlı olarak iletebilecek. Böylelikle müdahale edilmesi ya da inceleme yapılması gereken tarım alanlarına hızla erişilebilecek ve ürünlerin gelişimi de gerçek zamanlı olarak takip edilebilecek.

5G, yapay zeka ve nesnelerin interneti teknolojilerinin bir arada kullanıldığı projede, Huawei Türkiye AR-GE Merkezi de geliştirdiği yapay zeka veri anlamlandırma yazılımıyla projede önemli rol oynadı.

Etkinlik kapsamında Huawei ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantı ve panellerde, teknolojinin sürdürülebilir tarım sektörüne yönelik faydaları ve daha az ilaçlama ile gıda güvenliği ekosisteminin gelişimi gibi konular da ele alındı.

- Yapay zeka odaklı çözümler ön planda

İki şirketin iş birliği, proje çerçevesinde "Dijital Gökyüzü" olarak adlandırılan ikinci aşamaya ulaştı. Huawei bu kapsamda, gerçek zamanlı yapay zeka analizinin temelini oluşturacak olan 5G teknolojileri ile birlikte bulut bilişim hizmetleri de sunacak. Aynı süreçte, yüksek çözünürlüklü kameralar ve sensörlerle donatılmış insansız hava araçları, yapay zeka ile işlenecek görüntüleri ve verileri elde etmek için tarım arazileri genelinde araştırma faaliyetlerinde bulunacak ve daha sürdürülebilir, sağlıklı bir tarım ekosisteminin oluşturulmasına yardımcı olacak bulguları sağlayacak.

Proje kapsamında yapılacak analizler sayesinde çiftçilerin küçük böcekler gibi zararlı etkenleri tespit etmelerine, mahsul durumunu izlemelerine ve hasatların gelişim sürecini tahmin etmelerine yardımcı olarak su, kimyasallar ve böcek ilaçlarının kullanımıyla ilgili hassas ölçümler yapılabilecek.

Projenin ikinci aşamasında insansız hava aracı hizmetleri için ortak bir ekonomik yaklaşım geliştirilmesi de planlıyor. Çiftçiler, belediyeler, şirketler ve bu alanda çalışan bireylerin de dahil olduğu paydaşlar, güneş panellerinin denetimi, trafik yönetimi ve elektrik hatlarının aşınma tespiti gibi farklı uygulamalar için de insansız hava araçları ve yapay zeka çözümlerinden faydalanabilecek.

- "Kaynakların verimli kullanımı açısından son derece önemli"

Avusturya Maliye Bakanlığı Telekomünikasyon, Posta Hizmetleri ve Madencilik Genel Müdürü Andreas Reichhardt, Huawei ve Dronetech'in tarımda insansız hava araçları kullanımına yönelik projesinin Avusturya özelinde bir ilk olma özelliği taşıdığını belirterek, "Burada, gerçek zamanlı görüntü tanılama ile ürünlerin gelişimini analiz etmek istiyoruz. Bunu yaparken de hasat süreçlerinin verimli geçmesini ve ürün kalitesini artırmayı amaçlıyoruz. Tüm bunları yaparken, dijital dönüşüm çağının fırsatlarından da yararlanmak istiyoruz. Bunun için de 5G teknolojisinin sunduğu optimal bir altyapıya ihtiyacımız vardı." ifadelerini kullandı.

Huawei Avusturya Başkan Yardımcısı Erich Manzer ise "5G, üç temel uygulama alanı için geliştirildi; yüksek bant genişliği, düşük gecikme süresi ve milyonlarca cihazı birbirine bağlayabilmek. İnsansız hava araçlarını 5G teknolojisi ile entegre etmek kaynakların verimli kullanımı açısından son derece önemlidir." dedi.

Verilen bilgiye göre, Huawei, 5G teknolojilerinin Türkiye'deki farklı sektörlerde de en verimli şekilde kullanılabilmesi için çalışmalarına devam ediyor. Bu amaçla birçok projeye imza atan Huawei Türkiye AR-GE Merkezi'nin faaliyet alanları arasında 5G, yapay zeka, bulut teknolojileri ve Huawei Mobil Servisleri (HMS) yer alıyor. Bu projede de geliştirdiği yapay zeka ile veri anlamlandırma yazılımı ile aktif rol oynayan Huawei Türkiye AR-GE Merkezi, 5G ve yapay zeka teknolojisine küresel ölçekte katkı sağlamayı sürdürüyor.

5G destekli insansız hava araçlarını tarım sektöründe kullanmanın en büyük zorluğu ağ kapsama alanları olarak gösteriliyor. Bugün 5G ağları, çoğunlukla zemin seviyesinde veya iç mekanlarda bulunan son kullanıcılar için tasarlanmış bulunuyor. Rutin olarak yerden 50 metre yükseklikte uçan insansız hava araçları için yüksek kaliteli kapsama alanlarına yönelik gelişim sürecinin, gelecek dönemde devam etmesi bekleniyor.

