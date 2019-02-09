Huawei'nin Türkiye hedefi

İZMİR (AA) - Huawei Türkiye Tüketici Elektroniği Grubu Ülke Müdürü Seth Wang, dünyada Huawei olarak cep telefonu pazarında ikinci sırada bulunduklarını belirterek, "Türkiye'de de 2019 yılında yüzde 35 paya ulaşmayı hedefliyoruz." dedi.

Wang, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Huawei'nin Türkiye'de ilk kez İzmir'de Mavibahçe AVM'de vatandaşlarla buluşan deneyim mağazasını açtıklarını, marka olarak yeni ürünlere yönelik çalışmaları sürdüklerini belirtti.

Türk tüketicisinin teknoloji konusunda çok tutkulu olduğunu anlatan Wang, tüketicinin yeni teknolojileri yakından takip ettiğini, fotoğraf ve görüntü çekmeye ilgi gösterdiğini kaydetti.

Türkiye'de genç ve enerjik bir tüketici piyasasının bulunduğunu aktaran Wang, mağazayı sadece ürünleri göstermek için değil, aynı zamanda ürünlerle ilgili servis verme amacını da taşıdıklarını ifade etti.

Seth Wang, "Gel ve problemini çöz. İzmir Huawei kullanıcıları bilsinler ki biz onlar için buradayız. Geçen sene hem piyasa hem de Huawei olarak bir düşüş yaşadık, kur değişiklikleri sebebiyle. Ama kurlar hızlı bir şekilde stabil hale geldi. Fiyat stratejimizi de buna göre ayarladık. Fiyatlarımızı makul tutmaya çalıştık çünkü amacımız tüketicilerimize yeni teknolojiyi tanıtmak ve yeni deneyimler yaşatmak. Fiyatları yüksek tutmak gibi bir hedefimiz yok. Herkes için ödenebilir olması ve herkesin bizim ürünlerimizi deneyebilmesi, bizim stratejimiz bu." diye konuştu.