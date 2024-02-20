HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Politika
  4. HÜDA PAR'dan yerel seçim kararı: 4 büyükşehri işaret etti

HÜDA PAR'dan yerel seçim kararı: 4 büyükşehri işaret etti

20.02.2024 14:29 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

HÜDA PAR 31 Mart yerel seçimleri için kararını verdi. Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin'in açıklamasına göre HÜDA PAR seçimlere kendi logo ve isimleriyle katılacak. Şahin İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa için de ayrıca parantez açtı.

HÜDA PAR'dan yerel seçim kararı: 4 büyükşehri işaret etti

HÜDA PAR Genel Başkan Yardımcısı Mahmut Şahin, 31 Mart'ta yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'ne kendi logo ve isimleriyle katılacaklarını bildirdi.

Şahin, yazılı açıklamasında, yürüttükleri çalışmalar neticesinde belediye başkanı, belediye meclisi üyesi ve il genel meclisi üyesi adaylarının belirlendiğini duyurdu.

Bugüne kadar 10 farklı ilde aday tanıtım toplantıları düzenlediklerini aktaran Şahin, 26 büyükşehir belediye başkanı, 51 il belediye başkanı ve 702 ilçe belediye başkanı adayını ilan ettiklerini belirtti.

Daha önce İstanbul, Ankara, İzmir ve Bursa'da büyükşehir belediye başkanı adayı çıkarmama kararı aldıklarını hatırlatan Şahin, "Ancak İstanbul'un 39, Ankara'nın 25, İzmir'in 30 ve Bursa'nın 17 ilçesinde ilçe belediye başkanı adaylarımızı belirledik. Söz konusu dört büyükşehrin de ilçelerinin tamamında seçime HÜDA PAR logosu ve kendi adaylarımızla gireceğiz." ifadesini kullandı.

Mahmut Şahin, ilan ettiklerini adayların listesini, il ve ilçe seçim kurullarına teslim ettiklerini de kaydetti. (AA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hatay'da dev hortum! Ağaçları kökünden söktü...Hatay'da dev hortum! Ağaçları kökünden söktü...
Bir il bu simitçiyi konuşuyorBir il bu simitçiyi konuşuyor
Kolon ve makat kanseri riskini yüzde 35 düşürüyor!Kolon ve makat kanseri riskini yüzde 35 düşürüyor!
Anahtar Kelimeler:
hüda par Seçim 2024
En Çok Okunan Haberler
Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim

Akaryakıt fiyatlarına çifte indirim

Ünlü oyuncu ara sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! Bomba sözler

Ünlü oyuncu ara sokakta nasıl cinsel ilişkiye girdiğini itiraf etti! Bomba sözler

Yardım standına saldırı büyük tepki çekti, gerçek bambaşka çıktı

Yardım standına saldırı büyük tepki çekti, gerçek bambaşka çıktı

Ankara'da CHP'yi düşündürecek anket! Makas daraldı

Ankara'da CHP'yi düşündürecek anket! Makas daraldı

3 aylık bebeğiyle birlikte hapse girdi

3 aylık bebeğiyle birlikte hapse girdi

Son gün hesaplar karıştı! Bağımsız aday oldu

Son gün hesaplar karıştı! Bağımsız aday oldu

Yerel Seçim 2024
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Yıllara meydan okuyan, tüm zamanların en çok satan telefonları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

Bir döneme damgasını vurdu ama hala çok popüler! Şimdi indirimde

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.