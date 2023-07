HÜDA PAR İl Başkanlığı'na bıçaklı saldırıya AK Parti'den tepki! "Muhakkak hesabını verecek"

HÜDA PAR'ın Adana İl Başkanlığı'na yapılan bıçaklı saldırıya AK Parti'den tepki geldi. Ömer Çelik, "Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz" ifadelerini kullandı.

"VAHŞİ SALDIRI"

Çelik'in konuyla ilgili açıklaması şöyle:

Olay olduğu andan kısa süre sonra saldırgan yakalandı, savcılığa sevk edildi. Olay bütün bakımlarıyla her yönden araştırılıyor. Yapan, arkasında varsa birileri bunlar hukuk karşısında muhakkak suretle hesabını verecektir. Siyaset kurumuna dönük her türlü şiddete karşı olduğumuzu her zaman ifade ediyoruz. Burada da siyaset zemininde siyaset yapan bir partiye yönelik vahşi bir saldırı gerçekleşti. Bu saldırıyı bir kez daha lanetliyoruz.