HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

25.05.2023 07:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen seçimlerde AK Parti listelerinden milletvekili seçilen HÜDA PAR milletvekili Serkan Ramanlı'nın Meclis yemini ile ilgili sözleri dikkat çekti. Ramanlı, yemin metninin doğru olmadığını ve değiştirilmesi gerektiğini savunurken daha sonra yaptığı bir başka açıklamasında da ‘Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes kurallara uymak zorunda. Biz de uyacağız’ ifadelerini kullandı.

HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

AK Parti listelerinden milletvekili seçilen HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı'nın Meclis yeminiyle ilgili sözleri tartışma konusu oldu. Yemin metninin değiştirilmesi gerektiğini belirten Ramanlı, "Biz yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz, hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir." dedi. Ramanlı daha sonra sözlerinin üzerinden algı yaratıldığını öne sürerek sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yaptı. Ramanlı “Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes kurallara uymak zorunda. Biz de uyacağız” dedi.

"O YEMİN METNİ DOĞRU BİR METİN DEĞİL"

Ramanlı sosyal medyada yayınlanan bir videoda milletvekili yemini ile ilgili sorulan bir sorunun ardından yaptığı açıklamada ,"O yemin metni doğru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutuldu her sabahın köründe. Nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü. Biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir. Biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

"CHP'NİN ALTI OKU ÜZERİNE NİYE YEMİN EDİYORUM"

Ramanlı sözlerine şöyle devam etti: "Hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir. Ben CHP'li değilim. CHP'nin altı oku üzerine ben niye yemin ediyorum. Biz diyoruz ki bütün ideolojilerden insanlar sıyrılsın."

"BURADAN KİMSEYE EKMEK ÇIKMAZ"

Sözlerinin cımbızlandığını belirten Ramanlı tartışılan videonun ardından yeni bir açıklama daha yaparak, "Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes kurallara uymak zorunda. Biz de uyacağız. Kimse boşuna algı peşinde koşmasın. Buradan kimseye ekmek çıkmaz." ifadelerini kullandı.

2


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da denize atlayıp gözden kaybolduİstanbul'da denize atlayıp gözden kayboldu
Ruslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradıRuslar duyurdu! Savaş gemisi saldırıya uğradı
Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler! Ata tecavüz ettiler iğrenç anları gülerek videoya çektiler!
Anahtar Kelimeler:
Milletvekili haberler hüda par yemin

En Çok Okunan Haberler

Şanlıurfa’da güvenlik korucusunun aracını çapraz ateşe tuttular!

Şanlıurfa’da güvenlik korucusunun aracını çapraz ateşe tuttular!

Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, TRT'de propaganda konuşması yaptı

Cumhurbaşkanı adayları Erdoğan ve Kılıçdaroğlu, TRT'de propaganda konuşması yaptı

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Jesus maç sonu şaşırttı! "Büyük bir heyecanla geldim ancak..."

Merve Dizdar sonunda patladı! "Böyle kabul edeceksiniz"

Merve Dizdar sonunda patladı! "Böyle kabul edeceksiniz"

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Kılıçdaroğlu'ndan Togg açıklaması! 'Benden destek istediler'

Erdoğan 'rekor' diyerek duyurdu! Yurt dışı oylar...

Erdoğan 'rekor' diyerek duyurdu! Yurt dışı oylar...

İlginizi Çekebilir

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

3.5 metrelik timsah saldırınca kolunu kaybetti! “Bu dünyanın sonu değil”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Öyle bir şey çıkarttılar ki... “Oraya nasıl geldiğini bilmiyorum”

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Fiyatı düştü! Tasarım ödüllü airfryerda kaçırılmayacak fırsat

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

Gördüğünüz ilk hayvan kişilik özelliklerinizi ortaya çıkarıyor

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

17 yaşındaki oğlunun kanını alıp vücuduna...

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Termos deyince akla gelen ilk marka! Stanley termoslarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.