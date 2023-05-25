HÜDA PAR'lı vekilden 'milletvekili yemini' çıkışı: 'Doğru değil, değiştirilmesi lazım'

AK Parti listelerinden milletvekili seçilen HÜDA PAR'lı Serkan Ramanlı'nın Meclis yeminiyle ilgili sözleri tartışma konusu oldu. Yemin metninin değiştirilmesi gerektiğini belirten Ramanlı, "Biz yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz, hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir." dedi. Ramanlı daha sonra sözlerinin üzerinden algı yaratıldığını öne sürerek sosyal medya hesabından yeni bir açıklama daha yaptı. Ramanlı “Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes kurallara uymak zorunda. Biz de uyacağız” dedi.

"O YEMİN METNİ DOĞRU BİR METİN DEĞİL"

Ramanlı sosyal medyada yayınlanan bir videoda milletvekili yemini ile ilgili sorulan bir sorunun ardından yaptığı açıklamada ,"O yemin metni doğru bir metin mi? Bana göre değil. Nasıl ki çocuklarımıza yıllarca bir ideoloji üzerine, varlığını armağan etmek üzerinden bir metin okutuldu her sabahın köründe. Nasıl ki yanlıştı, nasıl ki o yanlıştan dönüldü. Biz parti programımıza da yazdık yemin metni değiştirilmelidir. Biz o yemin metninin doğru bir metin olduğunu düşünmüyoruz." dedi.

"CHP'NİN ALTI OKU ÜZERİNE NİYE YEMİN EDİYORUM"

Ramanlı sözlerine şöyle devam etti: "Hiç kimse bir ideoloji üzerine yemin etmemelidir. Ben CHP'li değilim. CHP'nin altı oku üzerine ben niye yemin ediyorum. Biz diyoruz ki bütün ideolojilerden insanlar sıyrılsın."

"BURADAN KİMSEYE EKMEK ÇIKMAZ"

Sözlerinin cımbızlandığını belirten Ramanlı tartışılan videonun ardından yeni bir açıklama daha yaparak, "Milletvekili yemini konusunda hiçbir tereddüt yok. Herkes kurallara uymak zorunda. Biz de uyacağız. Kimse boşuna algı peşinde koşmasın. Buradan kimseye ekmek çıkmaz." ifadelerini kullandı.



