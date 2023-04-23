HÜDA PAR lideri Yapıcıoğlu: Hemen bize 'kadın düşmanı' etiketi yapıştırıyorlar

Hür Dava Partisi (HÜDA PAR) Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu, "Gabar Dağı'nda gravitesi çok yüksek bir petrol çıktı. Zaten çıkıyordu. Yeni kuyular açıldı ve buradan gelecek olan gelirin bir kısmı Aile ve Gençlik Bankası'na aktarılacak ve inşallah gençlerimizin yuva kurmalarının önündeki ekonomik engeller kalkacak." dedi.

"SEÇİM İKİ ADAY ARASINDA GEÇECEK"

Esenyurt Meydanı'nda düzenlenen bayramlaşma programında konuşan Yapıcıoğlu, 14 Mayıs'taki cumhurbaşkanı seçimlerinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu arasında geçeceğini söyledi.

Yapıcıoğlu, Millet İttifakı'nın milletin inancıyla kavgalı olduğunu dile getirerek, "Gözlerinizin önüne kapatılan, bazen ahıra çevrilen, alkollü mekanlara çevrilerek içinde dansöz oynatılan camileri getirin. Bu zihniyetin, sadece tesettürlü olduğu için üniversite kapılarını kapatıp kamuda görev alma haklarının olmadığını söylediği bacılarımıza yaptıkları zulmü hatırlayın." diye konuştu.

İSTANBUL SÖZLEŞMESİ VURGUSU

Yapıcıoğlu, İstanbul Sözleşmesi'nin "ahlakı çökertmeye yönelik hazırlanmış bir sözleşme" olduğunu, "milletin gözünün önüne perde olsun diye kadına yönelik şiddeti önlemek için yapılmış" gibi gösterildiğini belirterek, sözleşmeden çıkılması için yoğun çaba sarf ettiklerini kaydetti.

"BİZE KADIN DÜŞMANI ETİKETİ YAPIŞTIRIYORLAR"

"Bundan dolayı bize kadın düşmanı deniliyor." ifadelerini kullanan Yapıcıoğlu, şöyle devam etti:

"Biz diyoruz ki kadına yönelik şiddeti durduralım ama bunun için aileyi yıkmayalım. Aileyi yıkarak bu işi yapamayız. Aile yıkılır, kadın korumasız kalırsa çok daha fazla şiddete maruz kalır. Biz kadınla beraber aileyi de koruyalım diyoruz. Onlar 'aileyi koruyalım' lafını duyunca hemen bize 'kadın düşmanı' etiketi yapıştırıyorlar. Çünkü onlar kadını koruma adı altında yaptıklarıyla aslında aileyi yıkmaya çalıştıklarını çok iyi biliyorlar. İnşallah biz aileyi yıktırmayacak, kadına da el uzattırmayacağız."

Yapıcıoğlu, aileyi korumak için bazı önerileri olduğunu, daha önce de 25 yıl evli kalan kadına emeklilik hakkı istediklerini, gençlerin evliliğinin önünü açmak için evlilik için bir fon oluşturacaklarını söylediklerini aktardı.

"EN BÜYÜK MESELELERİN ALTINDA YATAN CUNTA ANAYASASI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Karadeniz gazına ilişkin bir müjde verdiğini anımsatan Yapıcıoğlu, şunları kaydetti:

"Dün bir müjde daha geldi. Gabar Dağı'nda gravitesi çok yüksek bir petrol çıktı. Zaten çıkıyordu. Yeni kuyular açıldı ve buradan gelecek olan gelirin bir kısmı Aile ve Gençlik Bankası'na aktarılacak ve inşallah gençlerimizin yuva kurmalarının önündeki ekonomik engeller kalkacak. Hiçbir şey kendiliğinden olmuyor. İnşallah bu seçimden sonra Rabbim bizi mahcup etmesin. Başarıyla, zaferle çıkacağız ve Allah'ın izniyle memleketin gündemine yeni bir anayasa gelecek. Sivillerin yaptığı adil bir anayasa. Onun için kolları sıvayacağız. Memleketin en büyük meselelerinin altında yatanın bu cunta anayasası olduğunu biliyoruz. Bunu değiştirmek için bir çaba, bir gayret, bir süreç başlayacaktır."

HÜDA PAR Genel Başkanı Yapıcıoğlu, öğlen namazının ardından cami cemaatiyle sohbet etti. Yapıcıoğlu, meydanda kendisi bekleyen vatandaşlarla bayramlaştıktan sonra alandan ayrıldı.

