HÜDA PAR ve DSP'den AK Parti listelerinde kaç kişi olacak? Ali İhsan Yavuz açıkladı!

14 Mayıs seçimi giderek yaklaşıyor. Siyaset gündeminde ise oldukça hareketli bir gün yaşanıyor. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz, yaptığı açıklamada HÜDA PAR ve Demokratik Sol Parti (DSP) ile ilgili merak edilen soruya yanıt verdi.

Ali İhsan Yavuz, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhur İttifakı, ittifak protokolünü 4 partiyle yaptı. MHP, AK Parti, Yeniden Refah Partisi ve Büyük Birlik Partisi ile ittifak protokolünü oluşturduk. Her parti kendi listesini teslim edecek, her partinin ortak adayı da Recep Tayyip Erdoğan olacak.

HÜDA PAR VE DSP'DEN KAÇ KİŞİ AK PARTİ LİSTESİNDEN ADAY OLDU?

HÜDA PAR ve DSP'ye gelince, onlar ayrıca bir liste vermiyorlar. Her iki genel başkan da bizim listemizden aday olmuştu. Her iki genel başkan da İstanbul'dan adayımız olmuştur. Genel başkanların dışında bazı arkadaşlarımız da listede yer buldu. HÜDA Par'dan genel başkan dahil 4 arkadaş listemizde yer aldı. DSP'den de genel başkan dahil 3 arkadaşımız listede yer aldı."

