Hukuk fakültesi 5 yıl mı oldu? Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

İnsan Hakları Eylem Planı kapsamında açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, binlerce öğrenciyi ilgilendiren açıklamalarda bulundu. Bu açıklamalarla beraber yargı reformunda değişikliğe gidileceği bilgisi verildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarından sonra öğrencilerin en çok araştırdığı konu “Hukuk fakültesi 5 yıl mı oldu?” sorusu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İnsan Hakları Eylem Planı’nı açıkladı. Bu açıklamalar arasında dikkatleri en çok hukuk fakültelerinin 5 yıl olması çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, insan haklarına olan duyarlılığı arttırma konusunda yargıda birçok düzenlemeye gidildiğini ve hakim, savcı ve avukat adaylarına Anayasa Mahkemesi’nde staj imkanı getirildiğini açıkladı. İnsan hakları farkındalığı için eğitimin önemli olduğunu ve bu kapsamda üniversitelerdeki hukuk eğitiminin kalitesini artırma çalışmaları yapıldığını belirtti. İnsan Hakları Eylem Planı toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, binlerce hukuk fakültesi öğrenci adayını ilgilendiren önemli açıklamalarda bulundu. Yargı reformu kapsamında Hukuk fakültesi eğitim sürelerinin 5 yıla uzatıldığı bilgisini paylaştı. Hukuk fakültelerindeki eğitimin kalitesini yukarı çekme amacıyla öğretim üyesi değişikliğine gidileceğini ve kontenjanların da nitelikli eğitim için tekrar gözden geçirileceğini açıkladı. Bu kapsamda Hukuk Araştırmaları Enstitüsü kurulacağının ve bu enstitünün toplumsal talep ve ihtiyaçlarını gündeme alarak hareket edeceği müjdesini de verdi.

