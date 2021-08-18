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Hukuk hizmeti veren robot geliştirildi

18.08.2021 12:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DoNotPay, Joshua Browder isimli bir girişimci tarafından kurulmuş hukuk hizmetleri sohbet robotu olarak karşımıza çıktı. Onu, bir "robot avukat" olarak tanımlamak mümkün.

Hukuk hizmeti veren robot geliştirildi

Bir “robot avukat” olarak DoNotPay, tüm kullanıcılara aylık bir ücret karşılığında yasal hizmetler sunmak için yapay zekadan yararlanan indirilebilir bir mobil uygulama. Ancak şu anda Birleşik Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri’nde mevcut.

DoNotPay, park cezalarına itiraz etmek için bir uygulama olarak yola çıktı, ancak o zamandan beri, tüketicinin korunmasından göçmenlik haklarına ve diğer sosyal konulara kadar birçok farklı türde yasal sorunda kullanıcılara yardımcı olan özellikleri içerecek şekilde genişledi. “Robot avukat”, halka ücretsiz hukuki danışmanlık sağlamak için otomasyondan yararlanıyor.

Uygulama, IBM’in Watson bilgisayarı tarafından destekleniyor.

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Londra’nın kuzeyindeki Hendon’da genç bir sürücü olan Joshua Browder korkunç bir sürücü olduğunu ve bu yüzden bir sürü pahalı park cezası aldığını ifade ediyor.

Browder, çok sayıda araştırma ve bilgi edinme özgürlüğü talepleri sayesinde, biletlere itiraz etmenin en iyi yolunu bulduğunu söylüyor. “Söylenecek doğru şeyleri biliyorsanız, çok zaman ve paradan tasarruf edebilirsiniz.”

İLK VERSİYONU 2015'TEYDİ

O zamandan beri uygulama Birleşik Krallık ve ABD’ye yayıldı. Robot, kullanıcıların sigorta talepleri, turist vizesi başvurusu, bir işletmeye veya yerel makama şikayet mektupları, artık gidemeyeceğiniz bir tatil için paranızı geri almak veya spor salonu üyeliğini iptal etmek gibi pek çok sorunla ilgili mektuplar yazmasına yardımcı olabilir. Joshua Browder, pandemi sırasında kullanımın arttığını söylüyor.

DoNotPay şimdi 150.000 ücretli aboneye sahip olduğunu iddia ediyor. Ve bazı yasal tavsiyelerinin yeterince doğru olmadığını söyleyen eleştirmenleri olsa da, geçen yıl Amerikan Barolar Birliği’nden yasal erişimi artırdığı için bir ödül kazandı.

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