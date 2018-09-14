"Hukuk ve adalet" dersi 8. sınıf müfredatında

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hukuk ve adalet dersinin 8. sınıf müfredatına da girdiğini bildirdi.
Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Milli Eğitim Bakanlığı ile yaptıkları ortak çalışma neticesinde, ortaokul 6. ve 7. sınıflarda seçmeli olarak alınabilen hukuk ve adalet dersinin, bu yıldan itibaren 8. sınıf müfredatında da yer aldığını belirtti.
Hukukun temel kavram ve kurumları ile hak arama yollarına dair temel bir anlayış çerçevesi sunan bu dersin çocukları geleceğe bilgili, duyarlı ve sorumlu bireyler olarak hazırlamaya katkı sağlayacağını vurgulayan Gül, "Ağaç yaşken eğilir. Hukuk ve adalet bilinci de erken yaşlarda yeşerir, yerleşir. Yeni eğitim-öğretim yılında 6, 7. ve 8. sınıflarda ders başı yapacak tüm öğrencilerimize bu dersi seçmelerini tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
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