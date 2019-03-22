Araştırmacı Yazar Hukukçu Hüseyin Demir, kredi sicil affı, memnu haklarının iadesi ve mahkumlara af konularında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Araştırmacı Yazar Hukukçu Hüseyin Demir, kredi sicil affı, memnu haklarının iadesi ve mahkumlara af konularında önemli değerlendirmelerde bulundu. Kişiler ve kredi müşterilerin kara listeye alınarak devletin vatandaş esnaf şirket vb. kuruluşlara ekonominin gelişmesi için sunduğu fırsatlardan yararlanmasına engel olması aslında ekonominin büyümesindeki en büyük engel oluşturduğunu belirten Demir, "Ekonominin önündeki engelleri kaldırma adına 2009 yılında ve en son 2017 yılında yapılan sicil affı düzenlemesinden 12,5 milyon vatandaşın faydalanması beklenirken bu sayının 500 bin kişide kalması, sicil düzenlemesinin amacına ulaşmadığını söylemek zor olmayacaktır" dedi.

"10 TL borcu olan da kara listeye alınıyor"

Hüseyin Demir, sistemin işleyişine baktığınızda birçok vatandaşın çok cüzi miktarda borcu yüzünden kara listeye alındığını ve daha sonra nakit ihtiyaçlarını için bankalara başvurması sonucunda olumsuz bir durum ile karşılaştığına şahit olduklarını bildirerek, "10 TL borcu olan da kara listeye alınıyor. Böyle durumların yaşanmaması adına kara listeye alınma koşularını değiştirmek ülke menfaatine olacaktır. 2017 yılında yapılan sicil affı düzenlemesinde bankaların kendi tuttukları kayıtları bahane göstererek kara listeden af düzenlenmesi ile çıkarılan kişilere yine kredi vermeyerek ekonominin tıkanmasına engel olacak bankaların yapılan affa tam uyması gereken yeni bir düzenlemeyle yeni bir af yerinde ve gerekli bir durumdur" şeklinde konuştu.