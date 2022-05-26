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Hukukçu Rezan Epözdemir'den dikkat çeken Suriyeliler yorumu! 'Ekmeğimizi paylaşmak istemiyoruz söylemi insancıl değil'

26.05.2022 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'deki sığınmacılar konusu tartışılmaya devam ediyor. Habertürk TV'ye konuk olan hukukçu Dr. Rezan Epözdemir, 'Hukuki şartlar oluşmuştur, Suriyeli sığınmacıların dönüşünde engel yoktur dersiniz bu anlaşılır bir durum ama kullanılan dile dikkat etmek gerekir' dedi.

Hukukçu Rezan Epözdemir'den dikkat çeken Suriyeliler yorumu! 'Ekmeğimizi paylaşmak istemiyoruz söylemi insancıl değil'

Suriyeliler konusunun sosyolojik bir durum olduğunu belirten Rezan Epözdemir, 'Hukuk çerçevesinde can ve mal güvenliğiyle ilgili endişeler ortadan kalktıysa Suriyeliler geri gönderilmeli' ifadelerini kullandı.

İŞTE O AÇIKLAMALAR...

'Meselenin sosyolojik bir durumu var. Biz mazlum halklara kucak açacağız, onlara toplumsal koşulları sağlamamız lazım. Kayıt dışı çalışma, merdiven altında çalışma... Suriyelilerin durumu da ortada. Mülteci de diyemiyoruz statü veremiyoruz. Cenevre nedeniyle sadece Avrupa'dan gelenlere mülteci diyebiliyoruz.

'HUKUKİ ŞARTLAR OLUŞTUĞUNDA GÖNDERİLMELİLER'

Hukuki koşullar oluştuğunda gönderilmeliler. Suriye'deki durum önemli. Bazı ülkeler sığınmacıları geri göndermeye başladı. Can ve mal güvenliğiyle ilgili endişeler ortadan kalktıysa Suriyeliler geri gönderilmeli.

'EKMEĞİMİZİ SİZİNLE PAYLAŞMAK İSTEMİYORUZ' SÖYLEMİ İNSANCIL DEĞİL

'Ekmeğimizi, suyumuzu sizinle paylaşmak istemiyoruz' şeklindeki söylemler insancıl değil. Hukuki şartlar oluşmuştur, Suriyeli sığınmacıların dönüşünde engel yoktur dersiniz bu anlaşılır bir durum. Bunu söylerken kullandığınız dil o insanları takrir etmemeli. İnsan onuruna helal getirmemeli.'

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