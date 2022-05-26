Hukukçu Rezan Epözdemir'den dikkat çeken Suriyeliler yorumu! 'Ekmeğimizi paylaşmak istemiyoruz söylemi insancıl değil'

Suriyeliler konusunun sosyolojik bir durum olduğunu belirten Rezan Epözdemir, 'Hukuk çerçevesinde can ve mal güvenliğiyle ilgili endişeler ortadan kalktıysa Suriyeliler geri gönderilmeli' ifadelerini kullandı.
'Meselenin sosyolojik bir durumu var. Biz mazlum halklara kucak açacağız, onlara toplumsal koşulları sağlamamız lazım. Kayıt dışı çalışma, merdiven altında çalışma... Suriyelilerin durumu da ortada. Mülteci de diyemiyoruz statü veremiyoruz. Cenevre nedeniyle sadece Avrupa'dan gelenlere mülteci diyebiliyoruz.
Hukuki koşullar oluştuğunda gönderilmeliler. Suriye'deki durum önemli. Bazı ülkeler sığınmacıları geri göndermeye başladı. Can ve mal güvenliğiyle ilgili endişeler ortadan kalktıysa Suriyeliler geri gönderilmeli.
'Ekmeğimizi, suyumuzu sizinle paylaşmak istemiyoruz' şeklindeki söylemler insancıl değil. Hukuki şartlar oluşmuştur, Suriyeli sığınmacıların dönüşünde engel yoktur dersiniz bu anlaşılır bir durum. Bunu söylerken kullandığınız dil o insanları takrir etmemeli. İnsan onuruna helal getirmemeli.'
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