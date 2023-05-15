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Hulki Cevizoğlu Milletvekili oldu mu? Hulki Cevizoğlu meclise girdi mi, seçildi mi?

15.05.2023 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hulki Cevizoğlu Milletvekili seçildi mi, meclise girdi mi gibi soruların yanıtları yoğun bir şekilde araştırılmaya başlandı. 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'nin kesin olmayan sonuçlarına göre, yeni dönemde TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Bu isimler arasında Hulki Cevizoğlu'nun yer alıp almadığı da merak edildi. İşte konu hakkında tüm detaylar...

Hulki Cevizoğlu Milletvekili oldu mu? Hulki Cevizoğlu meclise girdi mi, seçildi mi?

Hulki Cevizoğlu'nun meclise girip girmediği hakkında araştırmalar hız kazandı. Seçimin kesin olmayan sonuçlarına göre TBMM'de yer alacak 600 milletvekili belli oldu. Peki, bu isimler arasında Hulki Cevizoğlu varmı? Hulki Cevizoğlu Milletvekili oldu mu? İşte tüm detaylar...

HULKİ CEVİZOĞLU MİLLETVEKİLİ OLDU MU?

14 Mayıs seçim sonuçlarına göre Meclis'e giren isimler belli olmaya başladı. Kesin sonuçların açıklanmasıyla da TBMM'de yer alacak milletvekilleri de netlik kazanacak.

Ancak kesin olmayan seçim sonuçlarına göre AK Parti İstanbul 1. Bölge'den aday olan Hulki Cevizoğlu milletvekili seçildi.

HULKİ CEVİZOĞLU KİMDİR?

Mustafa Hulki Cevizoğlu, 1 Mayıs 1958 tarihinde Giresun'da doğmuş gazeteci, yazar ve televizyon programcısıdır. Kökenleri Giresun'un Tirebolu ilçesine dayanan Mustafa Hulki Cevizoğlu, kendisi ile özdeşleşen Ceviz Kabuğu programıyla tanınmış ve sayısız ödüle layık görülmüştür.


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