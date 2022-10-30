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Hülya Şellavcı Yeğin başından vurulmuş halde bulunmuştu! Cinayet şüphelisinin görüntüleri ortaya çıktı

30.10.2022 12:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'in Bornova ilçesindeki iş yerinde başından vurularak öldürülen 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'in cinayet şüphelisi olarak aranan eşi K.Y.'nin görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kot pantolon ile ceket giyen K.Y'nin atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

Hülya Şellavcı Yeğin başından vurulmuş halde bulunmuştu! Cinayet şüphelisinin görüntüleri ortaya çıktı

İzmir'de Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde ayakkabı nakış atölyesi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşmayan yakınları, 22 Ekim'de iş yerine gitti. Burada saat 00.30 sıralarında kanlar içinde bulunan Yeğin'in, tabanca ile vurularak öldürüldüğü belirlendi. Polis, şüpheli olarak kadının boşanma davası açtığı ikinci eşi K.Y'yi yakalamak için çalışma başlattı. Hülya Şellavcı Yeğin'in, 6 ay önce evlendiği Kaffar Yeğin hakkında tehdit edildiği gerekçesiyle 4 kez suç duyurusunda bulunduğu ve uzaklaştırma kararı aldırdığı ortaya çıktı.

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7 YIL HAPİS CEZASI ALMIŞ

Ayrıca K.Y.'nin daha önce Almanya'da baltayla ilk eşini öldürmeye teşebbüs ettiği iddiasıyla 7 yıl hapis cezası aldığı öğrenildi.

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ÖLDÜRÜLDÜKTEN SONRA ZORLAMA HAPİS KARARI ÇIKTI

Şüpheli eş aranırken, İzmir 16. Aile Mahkemesi'nden K.Y. için zorlama hapis kararı çıktı. Sanığın tedbir kararını 4 kez ihlal etmesi nedeniyle 30 gün zorlama hapis ile cezalandırılmasına karar verildi. Hülya Şellavcı Yeğin'in damadı Avukat Ensar Aktürk de uzaklaştırma kararının birçok kez ihlal edildiğini, bu nedenle zorlama hapis talebinde bulunduklarını, ancak kararın kayınvalidesi öldürüldükten sonra çıktığını söyledi.

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Aktürk ayrıca kayınvalidesinin ölümünde olası ihmali bulunan yargı mensupları hakkında Hakimler ve Savcılar Kurulu'na (HSK) şikayette bulundu.

GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Bu arada cinayet şüphelisi olarak aranan K.Y.'nin, Hülya Şellavcı Yeğin'in öldürüldüğü atölyeye yakın görüntüleri ortaya çıktı.

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Görüntülerde kot pantolon ile ceket giyen ve elinde bir paket bulunan K.Y.'nin, kadının ölü bulunmasından 5,5 saat önce atölyeye yakın noktadan hızlıca uzaklaştığı görülüyor.

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2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin başından vurulmuş halde bulundu 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin başından vurulmuş halde bulundu

(DHA)

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