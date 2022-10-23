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Kahreden haber, bir kadın cinayeti daha! 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin başından vurulmuş halde bulundu: Olayla ilgili çarpıcı detay...

23.10.2022 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'in iş yerinde tabancayla başından vurulmuş halde cansız bedeni bulundu. Polis her yerde Hülya Şellavcı Yeğin'in ölümünde şüpheli olarak 6 ay önce evlendiği boşanma aşamasındaki K.Y.'yi arıyor. Hülya Şellavcı Yeğin'in tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu K.F. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

Kahreden haber, bir kadın cinayeti daha! 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin başından vurulmuş halde bulundu: Olayla ilgili çarpıcı detay...

Bir kadın cinayeti haberi daha İzmir Bornova'dan geldi. 2 çocuk annesi Hülya Şellavcı Yeğin'den haber alamayan yakınları, iş yerinde 52 yaşındaki kadının cansız bedenini buldu. Tabancayla başından vurulmuş cesedi bulunan Hülya Şellavcı Yeğin'in cansız bedeni Adli Tıp'a kaldırılırken polis her yerde cinayet şüphelisi olarak 6 ay önce evlendiği boşanma aşamasındaki K.Y.'i arıyor. Hülya Şellavcı Yeğin'in tehdit edildiği gerekçesiyle K.Y. hakkında uzaklaştırma kararı aldırdığı öğrenildi.

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HÜLYA ŞEVVALCI YEĞİN BAŞINDAN VURULMUŞ HALDE BULUNDU

Olay, Işıkkent Ayakkabıcılar Sitesi'nde dün saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Ayakkabı nakış atölyesi sahibi Hülya Şellavcı Yeğin'e ulaşamayan yakınları, iş yerine gitti. Yakınları, Hülya Şellavcı Yeğin'i kanlar içerisinde hareketsiz bulunca, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Hülya Şellavcı Yeğin'in tabancayla başından vurularak öldürüldüğü belirlendi. Hülya Şellavcı Yeğin'in cesedi olay yerinde yapılan inceleme sonrası, otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

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CİNAYET ŞÜPHELİSİ OLARAK ARANIYOR

Polis ekiplerinin cinayet şüphelisi olarak Hülya Şellavcı Yeğin'in eşi K.Y'i aradığı bildirildi.

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ÇARPICI DETAY! UZAKLAŞTIRMA KARARI ALDIRMIŞ

Hülya Şellavcı Yeğin'in kendisi gibi 2 çocuğu olan K.Y. ile 6 ay önce evlendiği, bir süredir ayrı yaşayan çiftin boşanma aşamasında olduğu öğrenildi. Öte yandan, Hülya Şellavcı Yeğin'in tehdit edildiği gerekçesiyle hakkında 4 kez suç duyurusunda bulunduğu K.Y. için uzaklaştırma kararı aldırdığı ifade edildi.

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Polis ekiplerinin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: DHA-İHA

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