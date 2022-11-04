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Hünnap nasıl tüketilir, ne işe yarar? Kuru hünnap günde kaç tane yenmeli?

04.11.2022 18:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çin hurması adı ile de anılan Hünnap şifa deposu bir meyvedir. Farklı şekillerde kullanılarak çeşitli sağlık sorunlarına iyi geldiği bilinir. Mevsiminde taze olarak ve kuru hali ile insan sağlığına son derece faydalıdır. Bilinçli olarak tüketildiği zaman birçok hastalık için ilaç niyetine kullanıldığı da olur. Afrika’da ve Günay Asya’da üretilen bir meyve olan hünnap son zamanlarda popülerliği artmış bir besindir. Peki, hünnap nasıl tüketilir, faydaları nelerdir?

Hünnap nasıl tüketilir, ne işe yarar? Kuru hünnap günde kaç tane yenmeli?

İçindekiler

  • Hünnap ne işe yarar?
  • Hünnap nasıl tüketilir?
  • Kuru hünnap günde kaç tane yenmeli?
  • Hünnap çayı nasıl yapılır?
  • Hünnap çayı faydaları nelerdir?

Düzenli ve bilinçli olarak tüketildiği zaman birçok hastalığın tedavisinde işe yaradığı bilinir. Kilo vermek isteyen kişilerin diyetlerini destekleyici bazı özellikler de içerir. Halk arasında ölümsüzlük meyvesi olarak da bilinen hünnap her derde deva bir meyvedir. Hem yaş olarak hem kuru olarak tüketilen hünnap bitki çayı olarak da içilir. Hünnaptan marmelat da yapılır ve kahvaltılarda tüketilebilir. C vitamini açısından da oldukça zengin bir meyvedir. Bu sebeple bağışıklığı arttırdığı bilinir. Özellikle soğuk kış günlerinde vücudu olası hastalıklardan koruma amacıyla sıkça tüketilen hünnap kullanım şekli nedir?

Hünnap ne işe yarar?

Hünnap kuru ya da yaş tüketilmesi fark etmeksizin birçok hastalığa şifa olduğu kabul edilen bir besindir. Kilo vermek isteyenleri de sık tercih ettiği besinler arasında yer alır. Yüksek oranda lif içerdiği için tok tutma özelliği sayesinde diyet yapan kişilerin tükettiği bir meyvedir. Antioksidan içeriği yüksek olan hünnap kanserli hücrelerin oluşmasını engellediği bilinir. Uzun süre tok tutan hünnap, kilo problemi olan kişilerin de sıkça tükettiği bir meyvedir.

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Hünnap nasıl tüketilir?

Ana vatanının Suriye olduğu bilinen Hünnap birçok şekilde tüketilebilir. Taze hünnap meyvesinin hasat zamanı olan Eylül aylarının son haftalarında meyve olarak yenebilir. Hünnap meyvesi mevsiminde taze meyve olarak yenebilir. Bunun dışında kuru olarak da kullanılır. Reçel yapılarak tüketilmesi de mümkündür. Kuru hünnaptan çay yapılarak da içilebilir. Çay ya da kahvenin yanında çerez olarak da tüketilebilir. Yaş olarak da tüketilen hünnap kurutularak da farklı şekillerde tüketilir.

Yaş hünnap nasıl kurutulur?

Yaş hünnap meyvesi temiz ve kuru bir zemine yayılır. Direkt olarak güneşe maruz kalmaması önerilir çünkü direkt olarak güneşe maruz kaldığı takdirde meyveler çürüyebilir. Yaş hünnaplar bu yöntem ile birkaç gün içinde kuruduktan sonra kullanılabilir.

Kuru hünnap günde kaç tane yenmeli?

Kuru hünnabın günde 2 taneden fazla yenmesi önerilmez. Hünnapın fazla tüketilmesi bazı sağlık sorunlarına neden olabilir. Her besinin gereğinden fazla tüketilmesi zararlı etkilere sebebiyet verebilir. Hünnap da kuru ya da taze olarak aşırı derecede tüketilmesi hâlinde bazı yan etkiler oluşabilir. Kişilerin bünyelerine göre farklılık gösterebilecek bazı yan etkileri şunlardır:

  • Kan şekeri seviyesinde ani ve hasar verici değişikliklere neden olabilir.
  • Şişkinlik oluşturabilir.
  • Gaz problemlerine sebebiyet verebilir.
  • Alerjik etki yaratabilir.
  • İshale sebep olabilir.
  • Kan akışında hızlanma gerçekleşebilir.

Özellikle anne adayları, bir tedavi sürecinde olan kişiler, alerjik bünyelere sahip olan ya da ilaç kullanan kişiler başta gelmek üzere doktor tavsiyesi ve önerisi ile tüketilmelidir.

Hünnap çayı nasıl yapılır?

Kuru hünnaptan çay yapılarak içilebilir. Aktarlardan hazır paket çay olarak temin edilebilir. Günde 1 fincan ya da 1 bardak içilmesi yeterli olacaktır. Önerilenden fazla tüketilmesi bazı bünyeler için yan etkilere sebebiyet verebilir. Doktor onayı ile içilmesi daha uygun olacaktır. Hünnap çayı için gerekli malzemeler:

  • Bir bardak temiz içme suyu
  • Dört ya da beş adet kuru hünnap

Hazırlanışı:

  • Bir bardak temiz içme suyu kaynatılır.
  • Kuru hünnap taneleri kaynamış olan suyun içine atılır.
  • On dakika kadar bekletilerek demlenmesi sağlanır.

Hünnap çayı faydaları nelerdir?

Taze meyve olarak ya da kuru şekilde tüketilebilen hünnabın bilinen bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

  • Kanser hücrelerini engellediği bilinir.
  • Antioksidan içermesi sayesinde vücudu toksinlerden temizler.
  • Kirli kanı temizleme etkisi ile de bilinen bir meyvedir.
  • Karaciğerin yağlanmasına engel olur.
  • Kalp dostudur, Kalp ve damar hastalıklarına karşı mücadele edici özelliği vardır.
  • Diş ve diş eti sorunları için de çözüm olduğu bilinir.
  • İçerdiği bazı özellikler sayesinde uzun süre tok tuttuğu bilinir. Bu sebeple kilo vermek isteyen kişilerin tercihleri arasındadır.
  • Ağrılara karşı etkili olduğu bilinir.
  • Bağışıklık sistemini güçlendirici etkisi vardır.
  • Kabızlık sorunu için de kullanılır, Sindirim sistemini düzenler.
  • Kasları ve kemikleri güçlendirir.
  • Boğaz ağrısı durumlarında da kullanılır, solunum yolu hastalıklarına iyi gelir.

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