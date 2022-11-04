Karahindiba çayı nasıl tüketilir, aç karna içilir mi? Karahindiba çayı günde kaç bardak içilir, zayıflatır mı?

Papatyagiller ailesinin bir üyesi olan karahindiba en kolay temin edilebilen bitki türleri arasında yer alır. Yol kenarlarında yetiştiği için kolayca toplanabilir. Karahindiba çiçeği salatalarda ve yemeklerde kullanılabileceği gibi demlenerek bitki çayı olarak tüketilir. Özellikle sindirimi düzenleyici ve kolestrolü dengeleyici faydası sayesinde çok sık tercih edilen bir çiçektir. Karahindiba A vitamini, C vitamini ve D vitamini içerir. Bu vitaminlerin insan sağlığına olan yararlarının tamamı karahindiba çayında da bulunur. Aynı zamanda karahindiba çiçeği kilo vermek isteyenlerin de tercihleri arasındadır, ödem atmaya yardımcı olur ve enerji verir.

Karahindiba çiçeği neye iyi gelir?

Çayı yapılarak tüketilen karahindiba çiçeğinin en bilinen bazı faydaları şu şekilde sıralanabilir:

Sindirim sistemini düzenleyici etkisi ile bilinir.

Kolesterolü dengelemede yardımcı olur.

Antioksidan özelliği vardır.

Vücuttaki şişkinliği alır.

Kanser hücreleri ile savaşmada yardımcı olur.

Her türlü cilt sorunu ile baş eder, sedef ve egzama gibi cilt problemlerinde kullanılır.

Kuvvetli bir idrar söktürücüdür, böbrekleri temizler. Mesanede oluşan iltihapları iyileştirici özelliği vardır.

Kanı temizleyici özelliği vardır. Kalp dostudur, kan dolaşımı sağlar.

Stresi azaltır, sakinleştirici etkisi vardır.

Kalınbağırsakta oluşan iltihaba da iyi geldiği bilinir, bağırsakları rahatlatıcı etkisi vardır.

Öksürüğün azalmasına yardımcı olur.

Vücuda enerji verir. Zinde olmayı sağlar.

Gut, artrit gibi rahatsızlıklar için de kullanılır.

Karahindiba bitkisi her besin gibi bazı yan etkilere sebep olabilir. Bu sebeple doktor onayı ile kullanılması gerekir. Özellikle çocuklar üzerinde alerjik etkileri bulunur. Düzenli kullanım hâlinde fazla tüketilmesi vücutta alerjik reaksiyonlara yol açabilir. Cilt alerjisine sebep olabilir ve bu ihtimal hem çocuklar hem de yetişkinler için geçerlidir. Mide hassasiyeti varsa aç karna içildiğinde mide ekşimesine neden olabilir. Önerilen miktarlardan fazla içilirse midede iltihap oluşturabilir ve ishal yapabilir.

Karahindiba kan şekerini düşürücü etkiye de sahiptir. Bu nedenle karahindiba çayının çok fazla tüketilmesi uzun vadede hipoglisemiye sebep olabilir. Kan şekerini düşürerek bünyeye zarar verme ihtimali vardır. Özellikle anne adayları, alerjik durumları olan kişiler, bir hastalığın tedavi sürecinde olan kişiler, düzenli ilaç kullanmak zorunda olan kişiler başta gelmek üzere karahindiba çayı içilmeden önce doktora danışılması gerekir.

Karahindiba çayı nasıl tüketilir?

Karahindiba çiçeği çayı yapılarak tüketilir. Hem demleme hem de kaynatma yöntemi kullanılarak hazırlanır. Evde birkaç dakika içinde hazırlanabilecek olan karahindiba çiçeği çayı için gerekli malzemeler:

Bir tatlı kaşığı karahindiba bitkisi (Aktarlardan temin edilebilir.)

Bir bardak temiz içme suyu

Hindiba çayı nasıl demlenir?

Aktarlardan alınabilecek olan karahindiba bitkisi bir gece önceden bir bardak oda sıcaklığındaki suda bekletir.

Ertesi gün bir gece önce bekletilen karahindibalar taze içme suyuna atılarak kaynatılır.

Kaynayan karahindiba karışımı birkaç dakika bekletilerek demlenmesi sağlanır.

Karahindiba çayı aç karnına mı içilir?

Sabahları aç karnına kahvaltı etmeden önce içilmesi önerilen bir bitki çayıdır. Karahindiba çayı aç ya da tok karna içilebilir. Kilo vermeyi desteklemek için içiliyorsa aç karna içilmesi tüketilir. Ancak mide rahatsızlığı ya da hassasiyet varsa tok karna içmek daha uygun olacaktır. Peki, karahindiba çayı günde kaç bardak içilir?

Günde 2 fincandan fazla içilmemesi önerilir. Düzenli tüketimde yan etkilere karşı doktora danışılmadan tüketilmemesi gerekir. Çayı yapılarak tüketilebilen karahindiba gün içinde 2 bardak içilebilir.

Karahindiba çayı ne zaman içilmeli?

Karahindiba çayı aç karnına kahvaltıdan önce yarım su bardağı içilebilir. Özellikle kilo şikâyeti olan kişilerin aç kahvaltı yapmadan önce aç karna tüketmesi önerilir. Tok karnına da öğün sonrası içilebilir.

Karahindiba çayı zayıflatır mı?

Hiçbir yiyecek ya da içecekte direkt olarak zayıflatıcı bir özellik bulunmaz. Ancak bazı besinlerin kilo vermek isteyenlerin diyetlerine ve sporlarına destek olan bazı özellikleri vardır. Karahindiba genel olarak iştah açıcı etkisi ile bilinir ama doğru kullanıldığında kilo vermeye yardımcı olur. Bağırsakları düzenleyici ve sindirim sistemine iyi gelmesi sayesinde kilo vermeyi destekler. Ayrıca vücudun su tutulmasına engel olur ve ödem atmaya da yardımcı bir besindir. Uzman bir diyetisyen hekime danışarak tüketilebilir.