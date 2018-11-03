Hurdaya dönen araçtan yara almadan çıktı! Polise mukavemetten gözaltına alındı

Kaza, Seyhan İlçesi Sakarya Mahallesi Turhan Cemal Beriker Bulvarı’nda meydana geldi. Alınan bilgiye göre, 31 ND 060 plakalı otomobil sürücü Suriye uyruklu Muhammed M. direksiyon hakimiyetini kaybedince refüjdeki ağaçlara çarptı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri kaza sırasında hurdaya dönen otomobilden sürücü Muhammed M.’yi çıkarırken yaralanmadığını belirledi. Trafik polisleri yaptığı alkol testinden sürücünün 210 promil alkollü olduğunu tespit etti.
Yapılan çalışmalar süresince sürücü ve olay yerine gelen bir yakını polise mukavemet gösterdiği için gözaltına alındı.
(İHA)
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