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Hüseyin Turan Bursa konserinin iptal edildiğini duyurdu! 'Benim için madalyadır'

18.06.2023 20:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkücü Hüseyin Turan, sosyal medya hesabından Bursa'da vereceği konserin iptal edildiğini duyurdu. Ünlü sanatçı yaptığı paylaşımda serzenişte bulundu.

Hüseyin Turan, Türk Halk Müziği dalında tanınmış isimler arasında yer alıyor. Sosyal medyayı oldukça aktif kullanan Turan, bugün akşam saatlerinde bir açıklama yaparak Bursa konserinin iptal edildiğini duyurdu.

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Ünlü türkücü Twitter hesabından yaptığı açıklama ile gündeme geldi. Bursa'da bir uluslararası festivalde sahne alacak olan Turan, bu konserinin iptal edildiğini açıkladı.

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Turan açıklamasında '29 Temmuz'da Bursa'da uluslararası
festivalde sahneye çıkacaktım. Daha önce katıldığım bir festivaldir. Trol dediğimiz cahil ve kinci sürü, benim tweetlerimi gerekçe göstererek, organizasyona baskı yaparak engelletmişler (yediler kendilerini günlerdir)...

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Paylaşımlarımın doğruluğu kanıtlanmıştır, benim için "madalyadır". Teşekkür ederim:)' ifadelerini kullandı.

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Hüseyin Turan sosyal medya

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