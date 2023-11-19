Husiler İsrailli şirketin gemisini Kızıldeniz'de ele geçirdi! 22 mürettebat bulunuyor

İsrail'in Walla gazetesinde yer alan haberde, Yemen'de Husilerin ele geçirdiği gemide İsrail vatandaşı bulunmadığı ifade edildi.

Gazeteye konuşan ve adı açıklanmayan İsrailli kaynak, geminin ortakları arasında İsrailli bir şirketin de bulunduğunu kaydetti.

İSRAİL GEMİLERİNİ TEHDİT ETMİŞLERDİ

Uluslararası basında çıkan haberlerde, Husilerce Kızıldeniz'de ele geçirilen "Galaxy Leader” isimli gemide 22 mürettebat bulunduğu aktarıldı.

Yemen'deki Husiler bu sabah yaptıkları açıklamada, İsrailli şirketlere ait gemileri hedef alma tehdidinde bulunmuştu. (AA)





