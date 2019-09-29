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Husilerden Suudi Arabistan topraklarında askeri operasyon iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.09.2019 00:51 | Son Güncelleme

Husilerden Suudi Arabistan topraklarında askeri operasyon iddiası

RİYAD (AA) - Husiler, Suudi Arabistan topraklarında düzenledikleri operasyonda binlerce askeri esir aldıklarını öne sürdü.

Husilerin askeri sözcüsü Yahya Seri'nin düzenlediği ve Husilere bağlı el-Mesire televizyonunun Twitter hesabından aktarılan basın toplantısında, Suudi Arabistan topraklarındaki operasyonda abluka altına alınan Suudi birliğindeki binlerce askerin esir düştüğü iddia edildi.

Seri, "Allah'tan Gelen Zafer" adı verilen geniş çaplı operasyonun Suudi Arabistan'ın güneyindeki Necran vilayeti yakınlarında gerçekleştirildiğini ileri sürdü.

Operasyonun aylarca sürdüğünü iddia eden Seri, başlangıç ve bitiş tarihine dair bilgi vermezken ilerleyen günlerde sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşacağını söyledi.

Arap koalisyonundan 3 tümenin bozguna uğratıldığını, yüzlerce askeri ve zırhlı aracın ele geçirildiğini savunan Seri, operasyonun koalisyona karşı yürütülenler içinde en büyüğü olduğunu dile getirdi.

Konuya ilişkin Suudi Arabistan makamlarından henüz açıklama yapılmazken bu ve benzeri durumlar için Riyad, Husilerin çoğunlukla gerçeği yansıtmayan operasyon ve zaferlerden söz ettiğine dikkati çekiyor.

Öte yandan, yarı resmi al-Arabiya kanalına konuşan askeri analist Abdullah el-Kahtani, söz konusu operasyonun yaklaşık bir ay önce Yemen topraklarında gerçekleştirildiğini ve koalisyon güçleri tarafından püskürtüldüğünü söyledi.

Böyle bir zamanda yapılan bu açıklamanın oldukça önemli olduğuna dikkati çeken Kahtani, Husilerin, askerlerine gerçek olmayan zaferlerden söz ettiğini savundu.

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