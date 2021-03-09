HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Husiler’in fırlattığı SİHA, Arap koalisyonu tarafından imha edildi

Husiler’in fırlattığı SİHA, Arap koalisyonu tarafından imha edildi

09.03.2021 13:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen’deki Husiler tarafından Suudi Arabistan’a fırlatılan SİHA’nın imha edildiğini duyurdu.Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın güneybatısında bulunan Hamis Muşayt kentini SİHA ile hedef alırken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, fırlatılan SİHA’yı imha etti.

Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, Yemen’deki Husiler tarafından Suudi Arabistan’a fırlatılan SİHA’nın imha edildiğini duyurdu.
Yemen’deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan’ın güneybatısında bulunan Hamis Muşayt kentini SİHA ile hedef alırken Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap koalisyonu, fırlatılan SİHA’yı imha etti. Arap Koalisyonunun Sözcüsü Turki Al-Maliki Husilerin saldırılarını uluslararası hukuka karşı “büyük hata ve ihlal” olarak nitelendirdi.
Husiler, Eylül 2014’ten bu yana Yemen’de başkent Sana ve bazı bölgelerin kontrolünü elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015’ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetini destekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü! Gökyüzünde şaşkına çeviren görüntü!
Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybettiKoronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti
Hüvallahüllezi suresinin anlamı ve faziletiHüvallahüllezi suresinin anlamı ve fazileti

En Çok Okunan Haberler

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

Survivor'da sunucuyla kavga etti! Acun'dan şok karar

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

11 askerin şehit olduğu kaza sonrası ortaya atılan iddiaya Çiller'den yanıt

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Son mesajını paylaştı: 20 dakika önce göndermişti

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Vahşet aylar sonra ortaya çıktı! Yasak aşk iddiası

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Çiçekçi kadının kızının, Oxford'da eğitim görmediği ortaya çıktı

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

Ekipler seferber olmuştu! Kaybolan iki kardeşten kahreden haber

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

Diyarbakır'da katliam gibi kaza: Çok sayıda ölü var

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

O ülkenin cumhurbaşkanı alay konusu oldu

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Yağış için tarih verildi: Çarşamba akşamından itibaren geliyor

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Türkiye'yi ayağa kaldıran olay! İşte ilk sözleri

Diğer Haberler

Edirne'de bir flaş karar daha: 2 caddeye girişler kapatıldı, çay ocaklarının faaliyeti durduruldu

Bir flaş karar daha! 2 hafta boyunca kapalı olacak

Kalbinden ve sırtından bıçaklayarak öldürdü! Kendini böyle savundu: Bana büyü yapıldı

Dehşete düşüren olayda yeni gelişme: Bana büyü yapıldı

Vakaların 4 kat arttığı Sinop’ta ’ayaküstü sohbet’ uyarısı

Vakaların 4 kat arttığı Sinop’ta ’ayaküstü sohbet’ uyarısı

Kabine toplantısı ne zaman? Yeni kararlar alınacak mı?

Yeni kabine toplantısı ne zaman?

Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti

Koronavirüs nedeniyle bir gözünü kaybetti

HİSAR-O+ Savunma Sistemi zorlu testi başarıyla geçti

Zorlu testi başarıyla geçti

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.