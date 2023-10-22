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Husumetli iki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı, 1 kişi kalp krizi geçirdi!

22.10.2023 09:47 | Son Güncelleme:
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Kocaeli'nin Darıca ilçesinde, husumetli iki grup arasında bıçaklı kavga çıktı. Çıkan kavgada 3 kişi yaralandı, 1 kişi de kalp krizi geçirdi. Yaralılar ile kalp krizi geçiren kişi hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışmanın sürdürüldüğü öğrenildi.

Husumetli iki grup birbirine girdi: 3 kişi yaralandı, 1 kişi kalp krizi geçirdi!

Olay, saat 22.00 sıralarında Emek Mahallesi Cemre Sokak üzerinde meydana geldi. Daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen iki grup arasında başlayan tartışma, kavgaya dönüştü. İki grup birbirlerine bıçakla saldırdı, 3 kişi yaralandı. Yaşanan kavga sırasında bir kişi ise kalp krizi geçirdi.

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HASTANEYE KALDIRILDILAR

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar ile kalp krizi geçiren kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

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SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için başlatılan çalışma sürdürülüyor. (DHA)

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Kocaeli kavga

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