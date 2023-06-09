HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Husumetlisi tarafından vuruldu, yaralı halde 2 buçuk kilometre evine yürüdü

Husumetlisi tarafından vuruldu, yaralı halde 2 buçuk kilometre evine yürüdü

09.06.2023 09:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde otobüsten indikten sonra husumetlisi tarafından tabancayla vurularak yaralanan şahıs, yürüyerek 2 buçuk kilometre uzaklıktaki evine gidip polis ekiplerine ihbarda bulundu.

Husumetlisi tarafından vuruldu, yaralı halde 2 buçuk kilometre evine yürüdü

Olay, Darıca Bağlarbaşı Mahallesi Alife Sokak üzerinde meydana geldi. Sol bacağından ve sol el baş parmağından tabancayla vurulmuş olan E.T., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı E.T., sedyeyle ambulansa alınırken ilk müdahalesinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HUSUMETLİSİYLE KARŞILAŞMIŞ

E.T.'nin polis ekiplerine verdiği ifadede Aşıroğlu Caddesi'nde otobüsten inip evine yürümek isterken husumetlisiyle karşılaştığını ve husumetlisi tarafından vurulduktan sonra 2 buçuk kilometre uzaklıktaki evine kadar yürüdüğünü söylediği öğrenildi.

AW909803_05

Öğrencisini darp eden öğretmen kendini bakın nasıl savundu Öğrencisini darp eden öğretmen kendini bakın nasıl savundu

Polis ekipleri, olayla ilgili soruşturma başlattı. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kuzen hayatını kaybettiYolcu otobüsünün çarptığı otomobildeki 2 kuzen hayatını kaybetti
Otobüste kavga! Önce küfür ettiler, sonra birbirlerine girdilerOtobüste kavga! Önce küfür ettiler, sonra birbirlerine girdiler
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: 'Eğer binanız depreme dayanıklı değilse süreci başlatın'Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan vatandaşlara çağrı: 'Eğer binanız depreme dayanıklı değilse süreci başlatın'
Anahtar Kelimeler:
Kocaeli

En Çok Okunan Haberler

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Kısmetse Olur Cansel çıplak görüntüleri sorulunca bakın ne dedi

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Yeni asgari ücret ne kadar olacak? Canlı yayında beklediği rakamı açıkladı

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

Canlı yayında o kulis bilgisini açıkladı: CHP'li büyükşehir belediye başkanları...

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

İstanbul'un göbeğinde silahlı çatışma: 2 ölü 4 yaralı

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

Dikkat çeken anket! Ekrem İmamoğlu öne çıktı...

Yeni dönemin ilk MGK Toplantısı sona erdi!

Yeni dönemin ilk MGK Toplantısı sona erdi!

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Kocası için yaptırdığı pasta şoke etti! Ödediği para 'yok artık' dedirtti

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Konfor, kalite, tasarım hepsi bir arada! Puma'da %40'a varan indirim

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

Yapıştırıcı ve göz damlasının kutularını karıştırdı! Kabusu yaşadı

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

16 yıldır tek başına yaşayan timsah hamile kaldı

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Yves Rocher, Missha, Estee Lauder... Kişisel bakım rutininize yeni bir soluk getirecek markalarda indirim

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.