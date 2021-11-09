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'Hüzünlü ve mutsuz Prenses' Charlene saraya döndü! Ayrılık iddialarına bu pozla son verdi

09.11.2021 15:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mart ayından bu yana ülkesi Güney Afrika'da bulunan Monaco Prensi Albert'in eşi, Prenses Charlene evine döndü. 'Hüzünlü ve mutsuz prenses' olarak da bilinen Charlene'nin 2021'in başından bu yana ülkesinde bulunması ayrılık dedikodularının yayılmasına neden olmuştu. Charlene, bu iddialara saraya döner dönmez bir son verdi. Eşi ve çocuklarıyla birlikte poz verdikleri kareyi Instagram hesabından paylaştı.

'Hüzünlü ve mutsuz Prenses' Charlene saraya döndü! Ayrılık iddialarına bu pozla son verdi

Monaco Prensi Albert ile 2011 yılında yapılan düğünlerinde ağladığı için dünya medyasının 'hüzünlü prenses' adını taktığı Prenses Charlene, Mart ayından bu yana ülkesi Güney Afrika'da bulunuyordu.

Ciddi bir kulak, burun ve boğaz enfeksiyonu nedeniyle bazı ameliyatlar geçirdiği belirtilen Charlene'in eşi prens Albert, eşinin dönmesinin ardından, "Elbette çocuklar annelerini özledi. Ben de onu özledim" açıklamasında bulundu.

Monaco Prensesi Charlene, saraya döndükten sonra kocası Prens Albert ve iki çocukları, ikizleri Jacques ve Gabriella ile Instagram'da bir fotoğraf yayınladı.

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BOŞANACAKLARI İDDİA EDİLDİ

Charlene’in geçen ay 10’uncu evlilik yıl dönümlerinde bile Monaco’ya dönmemesi ve sosyal medyada yaptığı açıklamada, küçük bir ameliyat nedeniyle seyahat edemediğini söylemesi, bahane olarak yorumlanmış ve çiftin boşanacağı iddiaları ortaya atılmıştı.

Bu süreçte Albert ikiz çocuklarıyla Monaco’da birçok kez yalnız görüntülenmişti. Eylül ayında ise prensesin Güney Afrika’da kaldığı Durban kentindeki evinde bayılmasının ardından hastaneye kaldırıldığı bildirilmişti.

Charlene’in neden hastaneye kaldırıldığı net açıklanmazken, “tıbbi bir acil durum” yaşadığı ifade edilmişti. Tüm bu süreç çiftin boşanacakları şeklinde yorumlanmıştı.

Uzun süreli ve zorunlu ayrılık, boşanma söylentilerini körükledi, ancak bu söylentiler Prens Albert tarafından her zaman reddedildi. Huzursuz ve asi olduğu düşünülen davranışlarıyla konuşulmaya alışkın olan Prenses Charlene, son zamanlarda çocuklarının okuldaki ilk gününü de kaçırmıştı.

''HÜZÜNLÜ VE MUTSUZ PRENSES''

1 Temmuz 2011'den beri evli olan ikili, düğün günlerinde de manşetlere taşındı. Charlene gözyaşları içindeydi ve üzgün görünüyordu. Prenses o gündür bu gündür 'hüzünlü ve mutsuz prenses' olarak anılıyor.

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