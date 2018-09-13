Huzur eğitimde başarıyı getirdi

EKREM PAYAN - Şırnak'ta tesis edilen huzur, öğrencilerin başarısını da yükseltti. Şırnak'ta hayatı çekilmez kılan saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların ardından sağlanan huzur ortamında çocuk ve gençler eğitime yöneldi. Bu sayede öğrencilerin başarısı geçmiş yıllara oranla yükseldi. Terör saldırılarının yoğun olduğu 2016 yılında 401 öğrencinin üniversiteye yerleştiği Şırnak'ta bu yıl 1763 genç üniversiteye girmeye hak kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre, bu yıl Şırnaklı öğrencilerden 45'i tıp, 42'si hukuk, 27'si diş hekimliği ve 24'ü de eczacılık olmak üzere çeşitli bölümleri girme başarısı gösterdi. -"Hayalim olan tıp fakültesini kazandım" Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine girme başarısı gösteren Hicran Anar (19), AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırıları nedeniyle başka okulda eğitim görmek zorunda kaldığını ve bu nedenle büyük zorluk yaşadığını söyledi. Geçen yıl eczacılık fakültesini kazandığını fakat gitmediğini belirten Anar, şöyle konuştu:

"Tekrar hazırlanıp hayalim olan tıp fakültesini kazandım. Ailemin maddi durumunun kötü olması nedeniyle çok zor şartlarda hazırlandım. Yaz aylarında pamuk ve fındık toplamak için mevsimlik işçi olarak çalışırız. Gündüz pamuk toplayarak gece ders çalışarak sınava hazırlandım. Tıp fakültesini kazandığım için çok mutluyum. Hayalleri için çalışan birini hiçbir şey durduramaz." -"Bursa ihtiyacımız var" Ankara Hukuk Fakültesini kazanan Ümit Bozan (18) da terör saldırıları dolayısıyla 2 yıl önce 10. sınıfı Mardin'in Nusaybin ilçesinde okuduğunu söyledi. Terör nedeniyle ailesinin köye yerleştiğini, Nusaybin'deki okula her gün 1 saat süren yolculuğun ardından ulaştığını aktaran Bozan, "Yazın ailemle mevsimlik işçi olarak Çukurova'da pamuk veya Karadeniz'de fındık toplamaya gidiyoruz. Orada gündüzleri işte çalıştım, akşamları üniversite sınavına hazırlandım. Öğretmenlerim ve ailemin desteğiyle üniversiteyi kazandım, çok mutluyum. Üniversiteyi okumak için bursa ihtiyacımız var." dedi. Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Sait Akay (21) ise terör saldırıları nedeniyle 2 ay okula gidemediğini, evlerini Midyat'a taşındıklarını anlatarak zorluklara rağmen yılmadan çalışması sayesinde başarılı olduğunu dile getirdi.