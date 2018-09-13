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Huzur eğitimde başarıyı getirdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2018 12:53 | Son Güncelleme

Şırnak'ta terör operasyonlarının ardından sağlanan huzur ve güven ortamında eğitime yönelen öğrenciler YKS'de büyük başarı gösterdi - Terör saldırılarının yoğun olduğu 2016'da 401 öğrencinin üniversiteye yerleştiği Şırnak'ta bu yıl 1763 genç üniversiteye girmeye hak kazandı - Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan İdris Sakçak: -"Terör dolayısıyla arka arkaya 2 okul değiştirmenin zorluğunu yaşadım. Maddi ve manevi zorlukların üstesinden gelerek başarılı oldum" - Harran Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Hicran Anar: -"Gündüz pamuk toplayarak gece ders çalışarak sınava hazırlandım. Tıp fakültesini kazandığım için çok mutluyum"

EKREM PAYAN - Şırnak'ta tesis edilen huzur, öğrencilerin başarısını da yükseltti.

Şırnak'ta hayatı çekilmez kılan saldırılar gerçekleştiren PKK'lı teröristlere yönelik operasyonların ardından sağlanan huzur ortamında çocuk ve gençler eğitime yöneldi. Bu sayede öğrencilerin başarısı geçmiş yıllara oranla yükseldi. Terör saldırılarının yoğun olduğu 2016 yılında 401 öğrencinin üniversiteye yerleştiği Şırnak'ta bu yıl 1763 genç üniversiteye girmeye hak kazandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonucuna göre, bu yıl Şırnaklı öğrencilerden 45'i tıp, 42'si hukuk, 27'si diş hekimliği ve 24'ü de eczacılık olmak üzere çeşitli bölümleri girme başarısı gösterdi.

-"Hayalim olan tıp fakültesini kazandım"

Harran Üniversitesi Tıp Fakültesine girme başarısı gösteren Hicran Anar (19), AA muhabirine yaptığı açıklamada, terör saldırıları nedeniyle başka okulda eğitim görmek zorunda kaldığını ve bu nedenle büyük zorluk yaşadığını söyledi. Geçen yıl eczacılık fakültesini kazandığını fakat gitmediğini belirten Anar, şöyle konuştu:

"Tekrar hazırlanıp hayalim olan tıp fakültesini kazandım. Ailemin maddi durumunun kötü olması nedeniyle çok zor şartlarda hazırlandım. Yaz aylarında pamuk ve fındık toplamak için mevsimlik işçi olarak çalışırız. Gündüz pamuk toplayarak gece ders çalışarak sınava hazırlandım. Tıp fakültesini kazandığım için çok mutluyum. Hayalleri için çalışan birini hiçbir şey durduramaz."

-"Bursa ihtiyacımız var"

Ankara Hukuk Fakültesini kazanan Ümit Bozan (18) da terör saldırıları dolayısıyla 2 yıl önce 10. sınıfı Mardin'in Nusaybin ilçesinde okuduğunu söyledi.

Terör nedeniyle ailesinin köye yerleştiğini, Nusaybin'deki okula her gün 1 saat süren yolculuğun ardından ulaştığını aktaran Bozan, "Yazın ailemle mevsimlik işçi olarak Çukurova'da pamuk veya Karadeniz'de fındık toplamaya gidiyoruz. Orada gündüzleri işte çalıştım, akşamları üniversite sınavına hazırlandım. Öğretmenlerim ve ailemin desteğiyle üniversiteyi kazandım, çok mutluyum. Üniversiteyi okumak için bursa ihtiyacımız var." dedi.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan Sait Akay (21) ise terör saldırıları nedeniyle 2 ay okula gidemediğini, evlerini Midyat'a taşındıklarını anlatarak zorluklara rağmen yılmadan çalışması sayesinde başarılı olduğunu dile getirdi.

- "İl birincisi olduğum içinde çok mutluyum"

Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesini kazanan İdris Sakçak (19) terör saldırıları nedeniyle Batman'a gittiklerini ancak ailesinin geçim sıkıntısı dolayısıyla İdil'e döndüklerine işaret ederek "Terör nedeniyle arka arkaya 2 okul değiştirmenin zorluğunu yaşadım. Maddi ve manevi zorlukların üstesinden gelerek başarılı oldum. İl birincisi olduğum içinde çok mutluyum." diye konuştu.

- "Başarılarla anılmak istiyoruz"

İdil İlçe Milli Eğitim Müdürü Mehmet Şirin Arslan da bu yıl da YKS'de il birincisi çıkarmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. Bu sene 20 öğrencinin tıp fakültesini kazandığını vurgulayan Arslan, "Huzur ortamının ardından başarı gelmeye başladı. 254 öğrenci fakülteyi, 135 öğrenci de yüksekokulu kazanma başarısı gösterdi. Terörle değil başarıyla anılmak istiyoruz." dedi.

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