HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - 508 yıllık kadın vakfı yardımlarını sürdürüyor

KAYSERİ (AA) - ESMA KÜÇÜKŞAHİN - Kayseri'de bir kadın tarafından kurulan kentteki tarihi vakıflardan Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman Vakfı, 508 yıldır hayır işlerini sürdürüyor.

Kentte 1511 yılında kurulan ve Hunat Hatun Mahallesi'nde bulunan Suya Kanmış Hatun Vakfı, kurucusunun bıraktığı "akar" adı verilen mülkler sayesinde ihtiyaç sahiplerine el uzatıyor.

Vakfiyesinde yazan şartları yerine getirmeye çalışan vakıf, öğrencilere burs ve sıcak çorba, ihtiyacı olanlara iaşe yardımının yanı sıra akademisyenlerin resmi sempozyum ve kongrelerine de destek oluyor.

Suya Kanmış Hatun Vakfı Mütevelli Başkanı Abdulkadir Alpay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, vakfın kurucusunun Suya Kanmış Hatun olarak bilindiğini söyledi.

Suya Kanmış Hatun'un keramet sahibi birisi olduğunun düşünüldüğünü aktaran Alpay, şunları kaydetti:

"Büyüklerimizden bildiğimiz bu muhterem hatun, Kayseri'den geçen bir Osmanlı birliğine testiyle su ikram ediyor. Bütün orduya testiyle su vermesine rağmen su hiç eksilmiyor. Bu keramet padişahın kulağına kadar gidiyor. Padişah bir fermanla Kayseri'de büyük arazileri, gelir sağlayacak mülkleri bu muhtereme bağışlıyor. O da bir vakıf kuruyor, vakfiyesini yazdırıyor. Vakfiyesinin başında Suya Kanmış Hatun Binti Abdurrahman yazıyor. Babasının adı Abdurrahman. Babasının da Hazreti Ebubekir soyundan geldiğini anlıyoruz vakfiyesindeki birinci paragraftan."