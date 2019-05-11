HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - DİTİB'in iftarı her kesimi bir araya getirdi

KÖLN (AA) - Diyanet İşleri Türk İslam Birliğince (DİTİB), Almanya’nın Köln kentinde geleneksel olarak düzenlen iftara Müslümanların yanı sıra Katolik ve Protestan kilisesi temsilcileri de katıldı.

DİTİB Genel Merkezi’nde düzenlenen ve çeşitli sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin katıldığı iftar programı, Kuran-ı Kerim tilavetiyle başladı.

DİTİB Genel Başkanı Kazım Türkmen, burada yaptığı konuşmada ramazanın Allah’ın rahmet kapılarını açtığı, birlik ve beraberliğin hat safhaya ulaştığı, kardeşlik, dostluk, sevgi ve saygının güçlendiği bir ay olduğunu belirtti.

Bu yılki ramazan sloganının "İnfak" olduğunu aktaran Türkmen, bu kavramın yardımlaşma, dayanışma, paylaşma, insanlığın huzuru için maddi ve manevi yardım ve israftan sakınma gibi anlamlarının bulunduğuna vurgu yaptı.

Türkmen, "İnfak toplumda barışa, birlikteliğe ve dayanışmaya vesile olur, zekat ve fitrenin yanında refahın paylaşımını sağlar. Çünkü dinimiz maddi kaynakları sorumlu bir şekilde kullanmayı ve muhtaçlara yardım etmeyi emreder." dedi.