HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN - Etiyopya'da iftar sofralarının başköşesinde kahve var

ADDİS ABABA (AA) - TUFAN AKTAŞ - Etiyopya'da ramazan sofralarının vazgeçilmezleri arasında kahve bulunuyor. Ülkede yoksul veya zengin fark etmeksizin herkesin neredeyse her gün tükettiği kahve, ramazan ayında çorba, sembusa ve salata gibi yiyeceklerle sofralardaki yerini mutlaka alıyor. "Bunna" olarak adlandırılan ve hazırlanması bir törene dönüştürülen geleneksel Etiyopya kahvesi, her iftardan önce salonun ortasında yakılıyor ve kavrulan kahve çekirdekleri nedeniyle ortalığı duman kaplıyor. Afrika ülkesi olmasına rağmen geleneksel Türk ailesinin birçok özelliğini taşımasıyla dikkati çeken Etiyopyalı aileler, ramazan ayında birbirine daha çok kenetleniyor. Her ne kadar yüksek öğrenim görmüş olsalar da ülke koşulları nedeniyle düşük ücretlerle çalışan Addis Ababalılar, ramazanda sofralarına koyabildikleri ve eskiden bulamadıkları üç dört tabak için hallerine şükrediyor. Yüzyıllardır biriktirdikleri İslam geleneğini bugün Addis Ababa gibi büyük şehirlerin arka mahallelerinde yaşamaya çalışan Müslümanların, ramazanda sahip oldukları en büyük servetleri ise sofralarına dizdikleri çeşit çeşit yiyecekler değil aynı sofrada buluşan aileleri. Bunlar da ilginizi çekebilir Paylaşımları olay yarattı! Fenomen çifte tepki yağıyor Hatay’ın Ramazan tatlısı: "Küncülü helva" TCDD’den yüksek gerilim uyarısı

- Teravih namazını kaçırmıyorlar AA muhabirinin konuk olduğu başkent Addis Ababa sakinleri, ramazan boyunca sofralarında çorba ve içine genellikle mercimek konulan üçgen şeklindeki kızarmış hamur sembusanın eksik olmadığını, kahvenin ise "olmazsa olmazlardan" olduğunu anlattı. "Annem orucunu hep kahveyle açar." diyen 37 yaşındaki İbrahim Getachew, kendisinin de iftardan sonra kahve içtiğini bunun tüm Etiyopya'da vazgeçilmez bir gelenek olduğunu söyledi. İshak, Yakup, İsmail ve Yusuf adını verdiği dört çocuğu ve eşiyle hayatını iki odalı müstakil evinde geçiren Getachew, bu ayı özellikle günahlarından arınmak ve Allah'a daha çok bağlanmak için fırsat gördüğünü belirtti. Getachew, diğer Etiyopyalı Müslümanlar gibi gün içinde Kur'an-ı Kerim okumayı ve teravih namazlarına gitmeyi ihmal etmediğini söyledi. - "Çorbadan başka bir şey bulamazdık" "Çocukken iftarlarda çorbadan başka yiyecek bir şey bulamazdık." diye konuşan Getachew, eğitimli yeni neslin hayat koşullarında ufak da olsa iyileşme görüldüğünü dile getirdi.

Etiyopya'da yakın zamana kadar geçmişte terörist olarak lekelenmiş çok sayıda Müslüman aktivistin serbest bırakılmasının ve İslam İşleri Yüksek Şurasının yeniden yapılanmasının mutluluk verici olduğunu ifade eden Getachew, "Bu ramazan çifte sevinç yaşıyoruz." dedi. - Aile fertleri iftarda bir araya geliyor Her akşam 7'den 70'e herkesin hazır bulunduğu iftar sofralarında buluşan Etiyopyalı ailelerden biri de Abdülkadir İbrahim'in ailesi. İşten çıktıktan sonra kardeşleriyle babasının evinin yolunu tutan Abdülkadir İbrahim, ailesine bağlılığını bu ay içerisinde daha fazla göstermeye gayret ettiğini söyledi. "Ramazan ayı benim için tövbe ayı." diyen İbrahim, mübarek aya girmeden bir hafta önce tüm arkadaşlarından yaptığı hatalar için helallik istediğini ifade etti. İbadetlerin bu ayın vazgeçilmez bir parçası olduğunu hatırlatan İbrahim, "İftarlarda kesinlikle başka bir yere gitmiyorum, hep ailemle birlikteyim. Sabah namazlarını da burada ailemle kılıyoruz." dedi. - "Benim işim kahve yapmak" Abdülkadir'in annesi Mahbuba Evvel de iftar sofralarını çocuklarının hazırladığını, kendisinin yegane görevinin "kahve yapmak" olduğunu söyledi.