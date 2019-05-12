HUZUR VE BEREKET AYI RAMAZAN Sınırın sıfır noktasında ramazan mesaisi

Eşiyle günün büyük bölümünü sahayı gözetleyerek geçirdiklerini anlatan Korkmaz, duman gördüklerinde zaman kaybetmeden bölgeye en yakın ekibi yönlendirdiklerini ifade ederek, şunları kaydetti:

Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğüne ait 19 yangın gözetleme kulesinden en kritik olanında görev yaptığını anlatan Korkmaz, burada sadece yangınlara müdahale etmediklerini, bunun yanında sınır hattında yaşanan birçok olaya şahit olduğunu vurguladı.

Zamanını eşiyle kule ve çevresinde geçiren Korkmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, şehir hayatından uzakta doğayla iç içe olmak amacıyla ormancılık mesleğini seçtiğini söyledi.

KİLİS (AA) - İZZET MAZI - Kilis'te Suriye sınırının sıfır noktasındaki Ömer Dede Yangın Gözetleme Kulesi'nde kesintisiz 24 saat ormanı gözetleyen Abdurrahman ve Emine Korkmaz çifti, yakın köylerdeki ezan sesiyle ya da telsizden geçilen anonsla orucunu açıyor.

"Yaz mevsiminin gelmesiyle yangın çıkma riski yüksek olan bölgelere karşı daha dikkatli gözetleme yapıyoruz. Nem düşük olduğu sıralarda orman işletmeden amirlerimiz bilgi verir. O sıralar da çok hassas oluyoruz. Ekiplerimiz sürekli hareket halinde herhangi bir şey oluğunda hemen 'Yangın var oraya hareket edin' diye bildiriyoruz. Onlar da 10-15 dakika içinde müdahale ediyorlar. 18 yıl oldu görevimi severek yapıyorum. Günün 24 saati buradayız. Sınırın sıfır noktasında çalışıyoruz. Zeytin Dalı Harekatı öncesi diğer taraftan bombalar atılıyor ve yangın çıkıyordu. Devletimizin güçlü duruşuyla tüm tehlikeler bertaraf edildi."

- "Çocuklarımızı burası sayesinde okuttuk"

Korkmaz, kuledeki ihtiyaçlarını gidermek ve gelen misafirlere ikram edebilmek için meyve ve sebze yetiştirdiklerini dile getirdi.

Kendisi kuledeki işlerle ilgilenirken eşinin bahçeyle uğraştığını aktaran Korkmaz, çoğu zaman rüzgar nedeniyle ezan sesi duyulmadığı için merkezdeki telsizden "Ezan okunuyor. Allah kabul etsin, afiyet olsun" anonsu geçildiğini söyledi.

Eşiyle kulede yaşayan Emine Korkmaz da ramazanda iftar ve sahuru birlikte yaptıklarını belirterek, "Burada ramazan çok güzel geçiyor. Yıllardır ramazanda iftarımızı burada açıyoruz. Çocuklarımızı burası sayesinde okuttuk. Biri polis oldu, diğeri üniversitede okuyor. Buraya geldiğimiz de küçük çocuğum 1 yaşındaydı şimdi 18 yaşında. Burada babasıyla büyüdü." diye konuştu.

