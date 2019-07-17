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"Huzurevlerimiz Avrupa standartlarında"

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.07.2019 11:05 | Son Güncelleme

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç: "Bugünkü standartlara baktığımızda gerek yaşam alanları, gerek odalardaki banyosu ve geniş mekan odalarıyla, gerekse sosyal donatılar açısından baktığımızda gerçekten Avrupa standartlarında huzurevlerimizin olduğunu biliyoruz" - "Türkiye'de ortalama yaşam süresi uzadı. Çünkü sosyo-ekonomik gelişmişlik, salgınlarla mücadele ve aşılama programları gibi beklenen yaşam süresi uzuyor. Bununla birlikte yaşlanan nüfus oranımızda artıyor. Bu açıdan çok ciddi tedbirler almamız gerekiyor"

HAYATİ AKÇAY - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Bugünkü standartlara baktığımızda gerek yaşam alanları, gerek odalardaki banyosu ve geniş mekan odalarıyla, gerekse sosyal donatılar açısından baktığımızda gerçekten Avrupa standartlarında huzurevlerimizin olduğunu biliyoruz." dedi.

Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın hızla yaşlandığını belirterek, bununla birlikte Türkiye'nin de yaşlandığını söyledi.

Türkiye'de 65 yaş üzere 8,5 milyon yaşlının olduğu bilgisini veren Koç, aktif ve sağlıklı yaşlanmayı önemsediklerini, bu anlamda toplumsal programlar yaptıklarını ifade etti.

İleri yaştakilerin yaşlanma süreçlerinde kurumsal bakıma ihtiyaç duyduklarını bildiklerini aktaran Koç, "Bu nedenle hizmet modelimizde özellikle evde sağlık, evde bakım ve evde yaşlıların desteklenmesi programlarıyla yaşlının kendi yaşam ortamında yaşamasını, ailenin desteklenerek bunun sağlanması noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Yaşlıların gün içerisinde gündüz hizmet birimlerinden faydalanarak, burada zihinsel ve sosyal aktivite yapılarına katılması, akşam da ailesinin yanına dönmesini sağlayacak hizmet modellerini de sisteme ekledikleri anlatan Koç, yaşlılar için 27 gündüz yaşam merkezi olduğunu bildirdi.

- "Artık villa tipi huzurevlerimiz var"

Koç, yaşlıların kurumsal bakıma ihtiyaçları olması durumunda da yeni huzurevleri modellerinin yer aldığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu:

"Artık villa tipi huzurevlerimiz var. Buralarda yaşlılarımız sosyal etkinlikler yapabiliyor, hobi bahçeleri oluşturabiliyor, kültür, sanat etkinliklerine katılabiliyor. Yaşlılarımız buralarda çok ciddi manada sosyal etkinliklere katılarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Yine yatağa bağlı yaşlılarımız için de Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezleri var. Buralarda 7-24 saat sağlık personellerimiz mevcut. Buralarda yatağa bağlı yaşlıların bakımları kaliteli şekilde yapılmaktadır."

Türkiye'de 399 huzurevi olduğunu söyleyen Koç, bunların bir kısmının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, diğerlerinin de belediyeler ve özel sektöre bağlı olduğunu belirtti.

Huzurevlerinden hizmet alan 26 bin 400 yaşlının olduğunu söyleyen Koç, şöyle devam etti:

"Bunların yaklaşık 7 bine yakını yatağa bağlı yaşlı. Diğerleri ise aktif huzurevi yaşlısı olarak hizmet almaktadır. Bugünkü standartlara baktığımızda gerek yaşam alanları, gerek odalardaki banyosu ve geniş mekan odalarıyla, gerekse sosyal donatılar açısından baktığımızda gerçekten Avrupa standartlarında huzurevlerimizin olduğunu biliyoruz."

Ordu'da da bu standartların sağlandığını dile getiren Koç, "Fakat bütün önceliğimiz yaşlının kendi evinde ailesiyle birlikte yaşamını devam ettirebilmesi. Kurumsal bakıma olan ihtiyacın da azaltılması. Bu nedenle bütün sosyal hizmetler politika modellerinin tümünü bunun üzerine inşa ediyoruz. İnşallah Ordu'da da yakında gündüz yaşam merkezi oluşturmaya çalışıyoruz. Bu yılın sonunda tüm Türkiye'de bu hizmetlere kavuşmuş olacağız." ifadesini kullandı.

- "Yaşlanan nüfus oranımız artıyor, ciddi tedbirler almamız gerekiyor"

Koç, yaşlanmanın önemli bir süreç olduğuna da işret ederek, "Türkiye'de de ortalama yaşam süresi uzadı. Çünkü sosyo-ekonomik gelişmişlik, salgınlarla mücadele ve aşılama programları gibi beklenen yaşam süresi uzuyor. Bununla birlikte yaşlanan nüfus oranımızda artıyor. Bu açıdan çok ciddi tedbirler almamız gerekiyor. Toplumumuzun da buna hazır olması gerekiyor. Bu nedenle Türkiye'de bu sene yaşlılık yılı ilan edildi. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarda bu noktada politika geliştiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu anlamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde Yaşlılık Şurası yapıldığını anımsatan Koç, şuraya yurt dışından çok sayıda bakanın ve akademisyenin katıldığını, burada bütün konuların masaya yatırıldığını söyledi.

"Yaşlılık Vizyonu" konulu belgesel de hazırladıkları bilgisini veren Koç, geleceğe dair yapılacakların tüm kamu kurum ve kuruluşlarıyla birlikte planlandığını bildirdi.

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Anahtar Kelimeler:
aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç Huzurevi yaşlılık

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