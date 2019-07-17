"Huzurevlerimiz Avrupa standartlarında"

HAYATİ AKÇAY - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürü Orhan Koç, "Bugünkü standartlara baktığımızda gerek yaşam alanları, gerek odalardaki banyosu ve geniş mekan odalarıyla, gerekse sosyal donatılar açısından baktığımızda gerçekten Avrupa standartlarında huzurevlerimizin olduğunu biliyoruz." dedi. Çeşitli programlara katılmak üzere kente gelen Koç, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyanın hızla yaşlandığını belirterek, bununla birlikte Türkiye'nin de yaşlandığını söyledi. Türkiye'de 65 yaş üzere 8,5 milyon yaşlının olduğu bilgisini veren Koç, aktif ve sağlıklı yaşlanmayı önemsediklerini, bu anlamda toplumsal programlar yaptıklarını ifade etti. İleri yaştakilerin yaşlanma süreçlerinde kurumsal bakıma ihtiyaç duyduklarını bildiklerini aktaran Koç, "Bu nedenle hizmet modelimizde özellikle evde sağlık, evde bakım ve evde yaşlıların desteklenmesi programlarıyla yaşlının kendi yaşam ortamında yaşamasını, ailenin desteklenerek bunun sağlanması noktasında çok ciddi çalışmalar yapıyoruz." diye konuştu.

Yaşlıların gün içerisinde gündüz hizmet birimlerinden faydalanarak, burada zihinsel ve sosyal aktivite yapılarına katılması, akşam da ailesinin yanına dönmesini sağlayacak hizmet modellerini de sisteme ekledikleri anlatan Koç, yaşlılar için 27 gündüz yaşam merkezi olduğunu bildirdi. - "Artık villa tipi huzurevlerimiz var" Koç, yaşlıların kurumsal bakıma ihtiyaçları olması durumunda da yeni huzurevleri modellerinin yer aldığını aktararak, şu değerlendirmede bulundu: "Artık villa tipi huzurevlerimiz var. Buralarda yaşlılarımız sosyal etkinlikler yapabiliyor, hobi bahçeleri oluşturabiliyor, kültür, sanat etkinliklerine katılabiliyor. Yaşlılarımız buralarda çok ciddi manada sosyal etkinliklere katılarak yaşamlarını sürdürüyorlar. Yine yatağa bağlı yaşlılarımız için de Yaşlı Bakım Rehabilitasyon Merkezleri var. Buralarda 7-24 saat sağlık personellerimiz mevcut. Buralarda yatağa bağlı yaşlıların bakımları kaliteli şekilde yapılmaktadır." Türkiye'de 399 huzurevi olduğunu söyleyen Koç, bunların bir kısmının Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'na, diğerlerinin de belediyeler ve özel sektöre bağlı olduğunu belirtti.