Huzuru Köyde Bulanlar - İkinci baharlarında devlet desteğiyle işletmeci oldular

Üç çocuk annesi Gazel Yılmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşiyle yıllarca Türkiye'nin farklı kentlerinde sağlık alanında hizmet verdikten sonra emekli olduklarını, ardından yeniden çalışmak ve üretime katılmak için arayışa girdiklerini söyledi.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumundan (TKDK) yüzde 50 hibe destek alarak mahalledeki 10 bin metrekare arazilerinde çiftlik kuran emekli çiftin yetiştirdiği tavukların eti, satış yapılan firmalar aracılığıyla yurt dışına da gönderiliyor.

Diyarbakır'da merkeze 30 kilometre uzaklıktaki kırsal Alangör Mahallesi'nde kendilerine ait araziye ev inşa eden Yılmaz çifti, tavuk yetiştirmeye karar verdi.

Türkiye'nin birçok kentinde hemşire olarak hizmet veren Gazel Yılmaz (58) ve sağlık memuru eşi Vedat Yılmaz (59), emekli olup, yaşamlarını sürdürdükleri Çanakkale'den memleketleri Diyarbakır'a dönme kararı aldı.

DİYARBAKIR (AA) - MEHMET SIDDIK KAYA - Sağlık sektöründen emekli olan Diyarbakırlı Gazel ve Vedat Yılmaz çifti, ikinci baharlarında memleketlerinde devlet desteğiyle kurdukları tavuk çiftliğiyle işletmeci oldu.

Tavuk yetiştirme kararı aldıklarını anlatan Yılmaz, devlet desteğiyle çiftlik kurarak işletmeci olduklarını ifade etti.

Yılmaz, herkese bu tür işlerle uğraşmalarını tavsiye ederek, çalışmanın çok güzel olduğunu vurguladı.

Sabah erkenden civcivlerin bakımını yaptıklarını, onları sevgiyle yetiştirdiklerini dile getiren Yılmaz, "Emekliliğin tadını eşimle çiftlik kurarak çıkardık. Civcivlerimizi çok seviyoruz, çocuğum gibiler. Nasıl ki çalışma hayatımda hastalara baktıysam şimdi de civcivlere bakıyorum. Bu mesleği seviyoruz." dedi.

- Kapasiteyi artırma hedefi

Vedat Yılmaz da emekli olduktan sonra iki yıl çalışmadığını, kendisini boşlukta hissettiğini söyledi.

Eşiyle çalışmayı çok sevdiklerini anlatan Yılmaz, "Boş kalmamak için eşime danıştım. Tavukçuluğu benimsedik. Çanakkale'den Diyarbakır'a döndüğümüz zaman eşimle bu işi yapmayı planladık. Eşimin büyük desteği oldu. 4 yıldır üretim yapıyoruz." diye konuştu.

Yılmaz, Avrupa standartlarında yetiştiricilik yaptıkları çiftlikte özel firmalardan aldıkları civcivleri 45 gün yetiştirdikten sonra farklı illerde bulunan entegre tesislere sattıklarını belirtti.