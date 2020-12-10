Hyundai'den Plug-In Hybrid Tucson geliyor haberleri ortaya çıktı. Marka elektrikli versiyona sahip yeni Tucson’u üreteceğini bildirdi.

HYUNDAI'DEN PLUG-IN HYBRID TUCSON GELİYOR

Yeni Hyundai Tucson'un hibrit versiyonunun teknik verileri nasıl? Mode l1.6 litrelik turbo benzinli bir makine eşlik ediyor. 177 Beygir güç üren bu makine, 90 HP gücünde bir elektrik motor ile destekleniyor. 13.8 kWh lityum polimer pil paketiyle gelen model maksimum ekonomi yapmayı hedefliyor. Birleşik sistem 261 HP güç ve 350 Nm tork değeri sunuyor.

HYUNDAI TUCSON PLUG-IN HIYBRID’İN MENZİLİ NE KADAR?

Hyundai, yeni Tucson Plug-In Hybrid'in WLTP testine göre 50 kilometreden fazla sadece elektrikli motor ile model yol alabiliyor. 7.2 kW dahili şarj cihazı ile birlikte geliyor ancak Hyundai resmi şarj sürelerini henüz açıklamadı. Yeni Tucson Plug-in Hibrid altı ileri otomatik şanzıman ve standart HTRAC dört tekerlekten çekiş sisteminin kullanırlar. Yeni SUV modeli ayrıca ön tarafta, hava direncini en aza indirmek ve yakıt ekonomisini iyileştirmek için aktif bir ön ızgaraya da sahip.

HYUNDAI TUCSON PLUG-IN HIYBRID’İN BAGAJ HACMİ NE KADAR?

Ek olarak, yeni plug-in hibrit Tucson, yüksek batarya kapasitesine sahip olmasına rağmen, akıllıca yerleştirilebilen piller bagaj hacmi konusunda avantaj sağlıyor. Bagaj alanı, koltuklar dik konumdayken 558 litreye ulaşırken, koltuklar yatırıldığında 1737 litreye ulaşıyor.



