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Hyundai kendi çiplerini geliştirmeyi planladığını açıkladı

16.10.2021 10:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Küresel çip krizi birçok şirketi olumsuz yönde etkiliyor. Hyundai da bunların arasında yer alan şirketlerden biri. Şirket çip üreticilerine olan bağımlılığını azaltmak için kendi çiplerini üretme kararı aldı.

Hyundai kendi çiplerini geliştirmeyi planladığını açıkladı

Dünya, otomobil endüstrisi de dahil olmak üzere çeşitli endüstrileri etkileyen yarı iletken sıkıntısıyla karşı karşıya.

Kıtlık, bazı otomobil üreticilerinin tedarik kısıtlamaları nedeniyle üretimi tamamen durdurmasına bile yol açtı. Şimdi, Güney Koreli otomobil üreticisi Hyundai, görünüşe göre çip üreticilerine olan bağımlılığını kesmek için kendi çiplerini geliştirmeye çalışıyor. Haber, şirketin Ağustos ve Eylül 2021′deki “en zor ayları” görmesinin ardından geldi.

Şirketin COO’su Jose Munoz, endüstri açısından çip sıkıntısının en kötü günlerinin yaşandığını belirtti. Ama Hyundai olarak grup içinde kendi çiplerimizi geliştirebilmek istiyoruz, bu yüzden böyle potansiyel bir kriz durumunda daha az bağımlı hale gelmeyi hedefliyoruz.

Bu çok fazla yatırım ve zaman gerektiriyor, ancak bu üzerinde çalıştığımız bir şey.” ifadeleri kullanıldı. Üst düzey yetkili, şirketin bu yılın dördüncü çeyreğinde orijinal iş planı düzeyinde araçlar teslim etmeyi de hedeflediğini söyledi. Ayrıca, Güney Koreli otomobil üreticisi 2022’de ABD’de elektrikli otomobil üretme yolunda ilerliyor. Hyundai Motor, Tesla ve Toyotagibi küresel yarı iletken kıtlığı nedeniyle tedarik kısıtlamalarıyla karşı karşıya kalan diğer birçok otomobil markasından biri.

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Hyundai
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