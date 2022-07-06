İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu 'hayalim var' deyip açıkladı! 2050 yılında İstanbul...

İmamoğlu, Florya'daki İstanbul Vizyon 2050 Tanıtım ve İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Kampüsü açılış programı kapsamında "Vizyon 2050 Planı, Geleceğin İstanbul'u" başlıklı sunum yaptı. "Vizyon 2050 Strateji Belgesi"nin binlerce insanın fikri, emeği ve katkısıyla veriye dayalı analizler doğrultusunda oluştuğunu belirten İmamoğlu, "İstanbul 2050 Vizyonu, 'Başka bir İstanbul hayalimiz var' diyerek çıktığımız bu yeni yolda, her adımda İstanbul’u düşündüğümüz, İstanbul'un ruhunu yeniden yaşatmak için hazırladığımız çok değerli bir rehberdir." diye konuştu.

'ARTIK KİMSE 'BEN YAPTIM OLDU' DİYEMEYECEK'

İmamoğlu, İPA ve bünyesindeki 2050 Ofisi, İstanbul İstatistik Ofisi, Kamusal Tasarım Ofisi, Sosyal Politikalar Ofisi ve İPA Enstitünün, kentte yaşayan farklı kesimleri ortak hedefler doğrultusunda bir araya getiren bir ekosistem oluşturduğuna vurgu yaparak, "Merkezinden çeperlerine tüm İstanbul'umuz, İPA'nın çalışma sahasıdır. Artık İstanbul’da her kim göreve gelirse gelsin asla 'Ben yaptım oldu' diyemeyecektir." ifadelerini kullandı.

Ekrem İmamoğlu, yerel yönetimlerle hükümet arasındaki iş birliğini verimli ve çözüm odaklı bir yere taşıyacak kapsamlı bir yerel yönetim reformunun zaman kaybedilmeden hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi.

Hayalindeki 2050 yılının İstanbul'unu tarif eden İmamoğlu, şöyle konuştu:

"2050 yılının İstanbul'u, hayatın tüm çeşitliliğiyle canlı ve özgür olduğu, herkesin iyi yaşadığı bir dünya kentidir. Vizyonumuzun çatısı bu. 2050 yılında 20 milyon İstanbullu, birlikte üreten, birbirinden öğrenen, yaratıcı ve yenilikçi insanların merkezidir. Tüm dünyadan insanları kendisine çeken ve onlara ilham veren İstanbul, insanların içinde bulunmaktan heyecan duyduğu ve zenginleştiği bir kenttir. İstanbul'da gençlerin sesine değer verilir ve saygı duyulur. Gençler, geleceklerini İstanbul'da kurmak için umutla hayata katılırlar. 2050 yılındaki İstanbul, yeşil ve yüksek teknolojili bir üretim merkezidir."

'16 MİLYON İSTANBULLUNUN GELECEK UMUDU'

İmamoğlu, İstanbul'u hep birlikte daha adil, daha yeşil, daha yaratıcı, daha sürdürülebilir bir kent haline getireceklerine inandığını ifade ederek, "Başlıklarını paylaştığım Vizyon 2050 Belgesi, İstanbul'dan Türkiye’ye ve tüm dünyaya seslenen adil, eşit, özgür ve refah içerisinde bir yaşamın nasıl mümkün olabileceğinin manifestosudur. Bu yolculukta, Cumhuriyetimizi demokrasi ve kalkınma ile ikinci yüzyıla taşırken, İstanbul'umuzun rolünü tanımlayan güçlü bir yol haritasıdır. Vizyon 2050, bugünden itibaren 16 milyon İstanbullunun gelecek umududur, İstanbullularındır." dedi.

İPA Kampüsü açılışı nedeniyle, konularında uzman bilim insanlarının kentin geleceğine dair görüş, öneri ve projelerinin ele alınacağı paneller düzenlenecek.

Programa, CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, bazı CHP ve İYİ Partili milletvekilleri, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP'li ilçe belediye başkanları, B40 üyesi Balkan şehirlerinin temsilcileri ile çok sayıda akademisyen ve genç katıldı.

(AA)

