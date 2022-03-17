HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbullulara kritik çağrı: Eğer zaruret yoksa...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbullulara kritik çağrı: Eğer zaruret yoksa...

17.03.2022 22:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yarın beklenen kar yağışı dolayısıyla vatandaşlardan toplu taşımayı kullanmalarını istedi. İmamoğlu, "Yarın bütün İstanbullu hemşerilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum" dedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan beklenen kar yağışı nedeniyle İstanbullulara kritik çağrı: Eğer zaruret yoksa...

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, kentte beklenen kar yağışı öncesinde Afet Koordinasyon Merkezinde (AKOM) açıklamalarda bulundu.

Vatandaşların Berat Kandili'ni kutlayan İmamoğlu, "Yarın bütün İstanbullu hemşerilerime, azami sayıda toplu taşımayı kullanmalarını tavsiye ediyorum. Eğer zaruret yoksa araçlarıyla dışarı çıkmamalarını da öneriyorum. Yılın belki de son kar yağışını birlikte göreceğiz. Dolayısıyla bir günü daha, bir mesai gününde en tedbirli şekilde geçirmemiz gerçekten işlerimizi kolaylaştıracak." dedi.

İstanbul'da yarın sabah itibarıyla kar yağışının etkisini göstermesini beklediklerini dile getiren İmamoğlu, "Hem cuma günü trafiği, hem karla mücadelenin gerçekten kolay olmadığı bir kentte olduğumuzun hepimiz farkındayız. Yarınla başlayan kar yağışı cumartesi şiddetini artırarak devam edecek. Pazar günü de yine kar yağışı sürecek. Dolayısıyla bu hafta sonunu da sorunsuz geçirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon ve Rize'de okullar tatil mi? Trabzon ve Rize'de okullar tatil mi?
Erdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan ortak açıklamaErdoğan ile Polonya Cumhurbaşkanı Duda'dan ortak açıklama
Putin canlı yayında açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?Putin canlı yayında açıkladı: Rusya, Ukrayna'yı işgal edecek mi?
Anahtar Kelimeler:
Ekrem İmamoğlu kar yağışı İstanbul İBB İstanbul Büyükşehir Belediyesi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüştü: Umudumuz biraz daha artmıştır

Bakan Çavuşoğlu Ukrayna Dışişleri Bakanı'yla görüştü: Umudumuz biraz daha artmıştır

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Galatasaray-Barcelona maçı 11'leri belli oldu!

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Fantezisinin bedeli ağır oldu! Günlerce hastanede kaldı

Putin'e onlar da sırtını döndü!

Putin'e onlar da sırtını döndü!

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

Piyasaların merakla beklediği kritik faiz kararı açıklandı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akılları almıyor" diyerek açıkladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Akılları almıyor" diyerek açıkladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.