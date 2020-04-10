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  4. İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ilk açıklama

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ilk açıklama

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2020 23:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ekrem İmamoğlu, sokağa çıkma yasağı kararı sonrası yaptığı açıklamada "İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik" dedi.

İBB Başkanı İmamoğlu'ndan sokağa çıkma yasağı kararı sonrası ilk açıklama

İşte İmamoğlu'nun mesajı:

Sokağa çıkma yasağı kararı ansızın alınmamalı. İBB olarak bu kritik karardan haberdar değiliz, bilgilendirilmedik. Yarın İstanbul’da hangi hizmetleri verip vermeyeceğimizi bile bilmiyoruz. Ortak akıl ve iş birliği olmayan her karar sadece kafa karışıklığı ve panik yaratır.


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