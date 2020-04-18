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İBB'de Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol görevden alındı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.04.2020 21:12 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Raylı Sistem Projeler Müdürü, yüksek mimar Aslı Şahin Akyol görevden alındı.

İBB'de Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol görevden alındı

14 yıldır İBB'de çalışan Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol görevden alındı. Akyol son 4 yılda müdür yardımcısı ve müdür olarak görev yapmıştı. Raylı Sistem Projeler Müdürlüğü'ne, 18 Kasım 2019'da İBB Avrupa Yakası Raylı Sistem Müdürü olarak atanan Ersin Baykal, 16 Nisan 2020 tarihi itibariyle vekalet ediyor.

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Raylı Sistem Projeler Müdürlüğünde yeni bir yapılanmaya gidiliyor. Akyol ile 2 ay önce görüşme yapılarak yeni görev yeri bulana kadar müdürlükte kalabileceği söylendi. Bu süre içinde Akyol'un, Ulaştırma Bakanlığı Marmaray Bölge Müdürlüğü'ne atandığı öğrenildi. Dünyanın prestijli organizasyonlarından olan, AEC Mükemmellik Ödülleri 2019 (AEC Excellence Awards 2019) yarışmasında, İBB'nin "İstanbul Geneli Raylı Sistem Tasarım" ve "Ümraniye-Ataşehir-Göztepe Metrosu" projeleri ödüle layık görülmüştü. 40 ülkeden 230 başvurunun yapıldığı, Türkiye'nin iki proje ile katıldığı yarışmanın ödül töreni kasım ayında, Amerika'daki Autodesk University etkinliğinde yapılmıştı. Ödülleri, İBB Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol ile Gülermak-Nurol-Makyol ve Yüksel Proje ekibi teslim almıştı.

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ASLI ŞAHİN AKYOL KİMDİR?

Yüksek Mimar Aslı Şahin Akyol 1983 doğumlu. Kadıköy Anadolu İmam Hatip Lisesi'ni bitiren Akyol, 2006 yılında Yıldız Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümünden mezun oldu. 2012'de aynı üniversitede Yüksek lisans eğitimini tamamlayarak yüksek mimar unvanını aldı. 2006 yılında İBB Altyapı Hizmetleri Müdürlüğünde Kontrol mühendisi olarak çalışmaya başladı. 2016 yılında Raylı Sistem Projeler Müdür yardımcılığına atanan Akyol daha sonra müdürlük görevini üstlendi. Akyol ayrıca Medipol Üniversitesinde öğretim görevlisi olarak, şantiye yönetimi ve organizasyonu dersi veriyor. (DHA)

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