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İBB’den ‘65 yaş üstü toplu taşıma' kararı!

17.10.2023 16:37 | Son Güncelleme:
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), İstanbul'da 65 yaş ve üstü yolcular toplu taşımayı ücretsiz kullanmaya devam edeceğini açıkladı. İBB, üç yıl önce hayata geçirdiği Özel Taşımacılık İşletim Sistemi (ÖTİS) ile yolcuların maliyetini karşılamaya devam edecek

İBB’den ‘65 yaş üstü toplu taşıma' kararı!

İstanbul’da 65 yaş ve üstü yolcular toplu taşımayı ücretsiz kullanmaya devam edecek. 65 yaş üstü İstanbullular diledikleri gün ve saatte İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)’nin işlettiği toplu taşıma araçlarını kullanabileceğini duyurdu.

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65 YAŞ VE ÜSTÜ İSTANBULLULAR ÜCRETSİZ!

İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, "Sistem sayesinde 65 yaş ve üstü İstanbulluların ücretsiz ulaşımı nedeniyle oluşan mali kayıplar İBB tarafından sübvanse edilecek. Oluşan fark İETT bünyesinde hizmet veren özel halk otobüslerine ödeniyor ve toplu ulaşımın mali yük esnafça değil, İBB tarafından karşılanıyor. ÖTİS ile yolcu maliyetleri İBB tarafından karşılanırken yolculara ve halk otobüsü işletmecilerine mağduriyet yaşatılmıyor. İBB’nin maliyet sorumluluğunu üstlenmesi sebebiyle 4736 sayılı yasa çerçevesinde ücretsiz taşınma imtiyazına sahip yolcu grupları, diğer tüm illerde faaliyet gösteren halk otobüslerinin aldığı karardan etkilenmiyor. Halk otobüslerince ücretsiz taşımaya karşı alınan veya ileride alınacak kararlar İstanbul’da uygulanmıyor" ifadelerine yer verildi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Toplu taşıma 65 yaş üstü karar

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