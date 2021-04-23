İstanbul Valiliği, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki tören sonrası konuşmayla ilgili yazılı açıklama yaptığı açıklamada, "23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde kullanılan üslubu ve sergilenen tavrı kamuoyunun takdirlerine sunuyoruz." ifadeleri kullanılmıştı.

İBB'DEN İSTANBUL VALİLİĞİ'NE YANIT

İBB'den İstanbul Valiliği'nin açıklamasına yanıt geldi. İBB'den yapılan açıklamada, "23 Nisan gibi, ulusumuzun birlik ve beraberliğini simgeleyen böylesine özel bir günde, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün özensiz ve yakışıksız bir tören düzenlemesine müsaade eden İstanbul Valiliği'nin bu tavrını kamuoyunun takdirine sunuyoruz" denildi.

NE OLMUŞTU?

Taksim Cumhuriyet Anıtı'nda düzenlenen tören sonrası açıklamada bulunan İmamoğlu, "Büyükşehir burada. Beyoğlu Belediyesi'yle çelenk koyma töreni yapıyorsun. Paran yoksa valilikten iste, yoksa büyükşehirden iste. Zavallı. Sabahın köründe yapıyorsun, zaten sokağa çıkma yasağı var. Bari 10.00'da yap" ifadelerini kullanmıştı.

